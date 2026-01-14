Nemzeti Sportrádió

Női röpi: kivásárolta a Benfica a Kaposvár feladó átlóját

2026.01.14. 15:55
Richter (8, jobb felső) már Portugáliában tartózkodik (Fotó: knrc.hu
A Benfica kivásárolta szerződéséből Franciane Richtert, a Kaposvár női röplabdacsapatának légiósát

A KNRC szerdán közösségi oldalán azt írta, hogy a brazil feladó átló kedden még a negyeddöntőbe jutáshoz segítette az együttest a Challenge-kupában, szerdán viszont már Portugáliába utazott, hogy csatlakozzon a Bajnokok Ligája-szereplő Benficához, amely egyik játékosa sérülése miatt határozott úgy, hogy kivásárolja őt kaposvári szerződéből.

A női Extraligában második helyen álló KNRC ugyanakkor már gondoskodott a második legjobb pontszerzője, Richter pótlásáról, új játékosát csütörtökön mutatja be.

 

 

