Vasas-siker Kaposváron, a női röplabdabajnokságban

Csak egy maradhat… A TippmixPro női Extraliga első két fordulója után már csak két százszázalékos csapat maradt, s éppen ez a kettő csapott össze a harmadikban.

Amikor a KNRC és a Vasas márciusban Kaposváron az Extraliga elődöntőjének második mérkőzésén találkozott, akkor a hazaiak megszakították a fővárosiak kétéves bajnoki veretlenségét. Ugyanez az eredmény most még nagyobb meglepetésnek számított volna, mert ugyan a Vasasból azóta több meghatározó játékos is távozott, a kaposváriak kerete viszont szinte teljesen kicserélődött, s bár jó képességű játékosok érkeztek a helyükre, az összeszokottság hiánya azért rajtuk még erőteljesebben érezhető.

Ez e meccsen is gyorsan lejött, az első szettben 3:3 után fokozatosan elléptek a vendégek, a végén pedig már tíz is volt közte. A másodikban már jobban tartották magukat a hazaiak: ugyan a Vasas többször is meglépett héttel, a somogyi csapat rendre vissza tudott zárkózni három-négy pontra, ám ennél közelebb már nem. Aztán jött a hideg zuhany: a harmadik felvonás öt fővárosi ponttal kezdődött, és aztán ezt be is osztották. Noha a végjátékban a hazaiak visszazárkóztak egy pontra, az egyenlítés már nem jött össze, így háromszettes Vasas-siker lett a vége. Érezhetően még egyik fél sincs csúcsformában, de arra nem is most, hanem fél év múlva lesz szükség.

RÖPLABDA, TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

KHG KAPOSVÁRI NRC–VASAS ÓBUDA 0:3 (–15, –20, –22)

Kaposvár, 758 néző. V: Szabó P., Bátkai-Katona

KNRC: Bagyinka 1, RABELO 15, Szerényi 2, RICHTER 15, Fegyik 5, Giorgi 3. Csere: Szerencsés (liberó), Kalmár, Horváth L. Edző: Vincent Lacombe

VASAS: Leite 3, KISS G. 9, Papp 8, SUNDERLIKOVÁ 14, Ohwobete 10, VILVERT 10. Csere: Juhár (liberó), Zsombók E. 1, Boskó, Fekete F. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 3:3, 4:6, 6:7, 6:11, 9:12, 9:15, 11:19, 14:24, 24:15. 2. játszma: 0:1, 2:2, 3:7, 5:7, 6:12, 10:14, 11:17, 14:17, 14:20, 18:21, 19:24. 3. játszma: 0:5, 6:10, 8:14, 10:14, 11:18, 17:19, 19:23, 22:24