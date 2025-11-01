Székesfehérváron győzött a Kaposvár a női röplabdabajnokságban

Bár a rangadó első három pontját a székesfehérváriak szerezték, azonban így is nagyon simán szerzett szettelőnyt a kaposvári csapat, hogy aztán a másodikat a végjátékhoz érve kétpontos előnyből bukják el. Ezt követően viszont a 19 pontig jutó Franciane Richter vezetésével végig domináltak és a negyedik játszmát fölényesen nyerve szerezték meg a betegségtől tizedelt hazaiak ellen a győzelmet.

A nap másik mérkőzésének harmadik játszmájában sokáig a levegőben lógott, hogy esetleg éppen saját fiókcsapatuk ellen veszít játszmát a bajnoki címvédő, hiszen 20:20-is tartani tudták velük a lépést a fiatalok, akik ezt követően azonban már nem szereztek pontot. A pályaválasztónak számító Vasas SC-ben Zsombók Eszter, a nagycsapatnál Karin Sunderliková jutott egyaránt 14 pontig, s lettek így a találkozó legeredményesebbjei, s a győztesek visszavették a vezetést a tabellán, a pénteken Újpesten botló Békéscsabától.

VASAS SC–VASAS ÓBUDA 0:3 (–18, –9, –20)

Kaposvár, 175 néző. V: Sík, Takács Á.

VASAS SC: Kiss N., Kiss L. 1, Teleki 2, ZSOMBÓK E. 14, Botyánszki 4, Zsombók A. 9. Csere: Stankovics, Balogh E. (liberók), Mihálszki 2, Butor, Réthelyi, Kokas. Edző: Kőnig Gábor

VASAS ÓBUDA: KISS G. 9, Papp 8, SUNDERLIKOVÁ 14, Glemboczki 6, Fekete F. 5, Leite 1. Csere: Juhár, Szalai (liberók), BOSKÓ 4, Csereklye, Ohwobete 10, Vilvert 4. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 2:1, 3:4, 7:5, 8:15, 10:19, 11:23, 18:23. 2. játszma: 0:7, 3:14, 7:21, 8:24. 3. játszma: 0:2, 5:4, 9:6, 10:10, 13:11, 15:17, 17:17, 17:20, 20:20

MESTERMÉRLEG

Kőnig Gábor: – A közepes nyitásfogadást a magas labdák sokkal gyengébb feladásával próbáltuk ellensúlyozni, ez pedig sokszor megpecsételte a sorsunkat, mert ellenfelünk jobb csapat annál, minthogy potyalabdákból támadgasson. Az első szett végjátékára és a harmadik játszmára ugyanakkor lehet építeni. Első számú együttesünknek gratulálok a győzelemhez.

Janisz Athanaszopulosz: – Sokféle felállást kipróbáltunk ma, mindenki bizonyította, hogy számíthatok rá. Az első és a harmadik szettben voltak nehézségeink, de erre is szükségünk volt. Gratulálok fiókcsapatunknak és az edzői stábnak, mert a záró felvonásban a határainkat feszegették. Mostantól a szezon legfontosabb párharcára készülünk.

MÁV ELŐRE FOXCONN–KHG KAPOSVÁRI NRC 1:3 (–14, 22, –22, –16)

Székesfehérvár, 101 néző. V: Barabás, Bátkai-Katona.

MÁV ELŐRE: Kotormán 1, DZJUBA 17, Hollósi 7, ANDRIKOPOULOU 14, Jeszek 6, Wells 11. Csere: Nagy-Hegyesi, Nagy E. (liberók), Rieder, Szatmári 1. Edző: Kaszap Tamás

KNRC: Bagyinka 4, RABELO 16, Szerényi 5, RICHTER 19, Fegyik 12, Giorgi 14. Csere: SZERENCSÉS (liberó), Borhi 1, Kalmár, Johnson 1. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 4:5, 5:13, 11:17, 12:24. 2. játszma: 1:2, 6:3, 7:7, 9:7, 9:11, 14:13, 15:16, 19:17, 21:20, 24:21. 3. játszma: 0:1, 3:5, 5:5, 5:8, 8:9, 11:10, 14:12, 16:18, 18:19, 20:24. 4. játszma: 0:7, 4:14, 9:17, 10:20, 13:21, 14:24

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Tudtuk, hogy kemény ellenfél lesz a Kaposvár, mi pedig még a saját problémáinkkal küzdünk és azokat próbáljuk rendbe tenni. Így még a szettgyőzelem is jó eredmény jelen körülmények között. Persze nem vagyok elégedett, de próbáljuk a pozitív dolgokat nézni és megyünk tovább.

Vincent Lacombe: – Nagyon fontos volt, hogy kihasználjuk a lehetőséget egy olyan csapat ellen, amelyik még nem volt teljes. Meg kell tanulnunk jobban uralkodni az érzelmeinken a nehéz pillanatokban, sokat lendítene a játékunkon a szoros helyzeteknél. Megyünk tovább, jövő héten hazai pályán szeretnénk növelni győzelmeink számát.