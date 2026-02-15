Brit arany a hódeszkások krossz csapatversenyében

Az először négy éve az olimpia programjában szereplő versenyszámnak köszönhetően Nagy-Britannia az első aranyérmét szerezte a sportágban, míg a milánói-cortinai olimpián Matt Weston szkeletonos sikere után a brit csapatnak ez már a második olimpiai bajnoki címe.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

HÓDESZKA

Krossz, vegyes csapatverseny

1. Charlotte Bankes, Huw Nightingale (Nagy-Britannia)

2. Michela Moioli, Lorenzo Sommariva (Olaszország 1)

3. Léa Casta, Loan Bozzolo (Franciaország 2)

4. Ausztrália 1

5. Franciaország 1

6. Svájc