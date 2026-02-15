Brit arany a hódeszkások krossz csapatversenyében
A brit Charlotte Bankes és Huw Nightingale győzelmével ért véget a hódeszka krosszosok vegyes csapatversenye: a döntőben az olasz 1-es, a francia 2-es és az ausztrál 1-es csapatot utasították maguk mögé.
Az először négy éve az olimpia programjában szereplő versenyszámnak köszönhetően Nagy-Britannia az első aranyérmét szerezte a sportágban, míg a milánói-cortinai olimpián Matt Weston szkeletonos sikere után a brit csapatnak ez már a második olimpiai bajnoki címe.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
HÓDESZKA
Krossz, vegyes csapatverseny
1. Charlotte Bankes, Huw Nightingale (Nagy-Britannia)
2. Michela Moioli, Lorenzo Sommariva (Olaszország 1)
3. Léa Casta, Loan Bozzolo (Franciaország 2)
4. Ausztrália 1
5. Franciaország 1
6. Svájc
