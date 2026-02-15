Közel volt a pontszerzéshez, de kikapott a DVSC Besztercén a női kézilabda BL-ben

A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában a Debrecen kiélezett mérkőzésen 32–31-es vereséget szenvedett a román Gloria Bistrita vendégeként.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ

A-CSOPORT

GLORIA BISTRITA (román)–DVSC SCHAEFFLER 32–31 (16–17) Összefoglaló hamarosan! PERCŐL PERCRE