Közel volt a pontszerzéshez, de kikapott a DVSC Besztercén a női kézilabda BL-ben

TÓTHPÁL ZOLTÁN (percről percre)TÓTHPÁL ZOLTÁN (percről percre)
2026.02.15. 17:33
Fotó: dvsc.hu
női kézi BL DVSC Schaeffler Női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL Debrecen Gloria Bistrita
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában a Debrecen kiélezett mérkőzésen 32–31-es vereséget szenvedett a román Gloria Bistrita vendégeként.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
A-CSOPORT
GLORIA BISTRITA (román)–DVSC SCHAEFFLER 32–31 (16–17) 

Összefoglaló hamarosan!

PERCŐL PERCRE

 

