Közel volt a pontszerzéshez, de kikapott a DVSC Besztercén a női kézilabda BL-ben
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában a Debrecen kiélezett mérkőzésen 32–31-es vereséget szenvedett a román Gloria Bistrita vendégeként.
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
A-CSOPORT
GLORIA BISTRITA (román)–DVSC SCHAEFFLER 32–31 (16–17)
Összefoglaló hamarosan!
PERCŐL PERCRE
