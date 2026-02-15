Súlyos vereségével nem tudta bebiztosítani El-továbbjutását a Mosonmagyaróvár

A két csapat nyitó körös mosonmagyaróvári találkozóján 36–34-es hazai siker született. Ezúttal beragadt a kezdésnél Dragan Adzsics vezetőedző együttese – amely azzal a tudattal lépett pályára, hogy pontszerzéssel biztosan továbbjut –, az első három gólt a címvédő szerezte. Lassan játékba lendült a magyar csapat, de 16 perc után is három találat volt a különbség (9–6), húsz perc elteltével pedig 11–7 állt az eredményjelzőn. Bár az első játékrész utolsó percében volt rá esély, hogy a pihenőre csupán két gól legyen a Mosonmagyaróvár lemaradása, végül háromtalálatos előnnyel fordult a második félidőre a Thüringer HC.

A szünet után sem tudott felzárkózni az MKC, sőt, 21–18-ról egy hármas sorozattal hat találatra távolodott a német gárda az utolsó negyedórához közelítve. Mivel a hajrában még tovább nőtt a különbség, nemcsak a pontszerzésre vesztette el esélyét a Mosonmagyaróvár, hanem arra is, hogy az egymás elleni eredmény számára kedvezzen. A végül tízgólos vereség ellenére saját kezében van a sorsa: az utolsó körben a Papp Nikolettát foglalkoztató Baia Mare együttesét látja vendégül.

Szabó Anna hatszor, az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge kétszer, míg a Mosonmagyaróvárról kölcsönadott Faragó Luca egyszer volt eredményes a hazaiaknál, a mérkőzés legeredményesebbjeként Johanna Reichert 14 gólt szerzett. A vendégek részéről Tóth Gabriella hatszor talált be.

Strannig Zsófia: „Nagyon csalódott vagyok, és nehéz bármit is mondani erről a mérkőzésről, mert azt éreztem, hogy jó formában van a csapat, és most volt a legnagyobb esélyünk a győzelemre. Ennek ellenére nem tudtuk megoldani a védekezésünket – harmincnégy kapott góllal rendkívül nehéz nyerni. Ehhez még az is társult, hogy támadásban is rengeteg lövést elhibáztunk, még akkor is, amikor megvoltak a helyzeteink. Természetesen sajnálom ezt a mait, de még van esélyünk: jövő héten hazai pályán a Baia Mare ellen továbbjuthatunk még, most erre kell fókuszálnunk.”

KÉZILABDA

Női Európa-liga, csoportkör, 5. forduló

A-csoport

Thüringer HC (német)–Motherson Mosonmagyaróvári KC 34–24 (15–12)

Bad Langensalza, 1200 néző. Vezette: Brodic, Hodzic (horvátok)

THÜRINGER HC: KUSKE – Heider 2, Scheib 3, AIZAWA 4, Faragó Luca 1, REICHERT 14 (2), SZABÓ ANNA 6. Csere: Lövgren-Hallberg (kapus), Niederwieser 1, Kuczora 2, Alarslan 1. Edző: Herbert Müller

MOSONMAGYARÓVÁR: Arenhart – Falusi-Udvardi, Tóth G. 6 (3), Quist 3, Wolfs 2, Kukely A. 2 (1), STRANIGG 4. Csere: Halter (kapus), Tóth E. 2, Tatar 1, Tomova 2, Kazai 2, Háfra N. Edző: Dragan Adzsics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–0. 10. p.: 4–4. 16. p.: 7–6. 21. p.: 11–7. 27. p.: 13–9. 35. p.: 18–14. 40. p.: 19–17. 45. p.: 24–18. 48. p.: 25–21. 52. p.: 29–21. 58. p.: 32–23. Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Dragan Adzsics: – Mindig jó a Thüringer HC ellen pályára lépni – nagyszerű atmoszféra volt, és külön szeretném megköszönni szurkolóink biztatását, akiket az egész mérkőzés során hallani lehetett. Bízom benne, hogy szombaton közösen ünnepelhetjük a negyeddöntőbe jutást, hazai pályán még nagyobb esélyünk lesz erre.