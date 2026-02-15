Nemzeti Sportrádió

Lisa Vittozzi nyerte a női üldözéses versenyt sílövészetben

2026.02.15. 15:23
Lisa Vittozzinak mind a húsz lövése célba talált (Fotó: Getty Images)
Az olasz Lisa Vittozzi nyerte a női sílövől 10 km-es üldözéses versenyét a milánó-cortinai téli olimpián, megelőzve a norvég Maren Kirkeeidét és a finn Suvi Minkkinent.

Az első lövészetben a sprintversenyt megnyerő Kirkeeide hibátlan maradt, üldözője, Oceane Michelon azonban kétszer is rontott, így a másik francia Lou Jeanmonnot jött fel akkor a második helyre. A második sorozatban mindkét éllovas rontott, s futott ezért büntetőkört, így az olasz Lisa Vittozzi vette át a vezetést, de csak néhány másodperccel Kirkeeidéék előtt. Futásban a norvég vissza is előzte, így ismét ő érkezett elsőként a lőtérre. Hármójuk közül Jenmonnot rontott a harmadik lövészetnél, s bár megtartotta harmadik helyét, de több, mint fél perces hátrányban volt. 

Az utolsó lövészethez Kirkeeide ért tíz másodperccel gyorsabban, azonban kettőt is rontott, míg Vittozzi továbbra is hibátlan maradt, így gyakorlatilag eldőlt az aranyérem sorsa. Az ezüstért Kirkeeide a Vittozzihoz hasonlóan hibátlanul lövő finn Suvi Minkkinennel futott versenyt. Ebben a norvég volt a jobb, úgyhogy végül az övé lett az ezüst. 

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍLÖVÉSZET
Női 10 km-es üldözéses verseny
1. Lisa Vittozzi (Olaszország) 30:11.8 perc (0 lövőhiba)
2. Maren Kirkeeide (Norvégia) +28.8 mp hátrány (3)
3. Suvi Minkkinen (Finnország) +34.3 (0)
4. Lou Jeanmonnot (Franciaország) +49.4 (3)
5. Oceane Michelon (Franciaország) +57.1 (4)
6. Franziska Preuss (Németország) +1:08.0 perc (2)

 

Ezek is érdekelhetik