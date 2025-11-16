Férfi röplabda Extraliga: a Kaposvár és a Kazincbarcika is három szettben győzött

A Kaposvár a Dág, míg a Kazincbarcika a TFSE felett aratott háromjátszmás győzelmet a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának vasárnapi játéknapján.
FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
Fino Kaposvár–Swissten Dág KSE 3:0 (17, 15, 16)
Vegyész RC Kazincbarcika–TFSE 3:0 (16, 20, 21)
Később
18.00: Debreceni–Kecskeméti RC
19.00: MÁV Előre Foxconn–MEAFC-Peka Bau, MET Aréna
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Szolnoki RK-SC SI
Legfrissebb hírek
A győzelembe menekülne a Vasas röplabdacsapata
Röplabda
2025.11.13. 08:19
Férfi röplabda Extraliga: sima sikerrel rajtolt a címvédő
Röplabda
2025.10.26. 20:40
Kalmár Ákos röplabdázó szünetelteti a pályafutását
Röplabda
2025.07.18. 12:45
Ezek is érdekelhetik