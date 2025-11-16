Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: a Kaposvár és a Kazincbarcika is három szettben győzött

Vágólapra másolva!
2025.11.16. 18:43
null
Fotó: Fino Kaposvár/Facebook
Címkék
Vegyész RC Kazincbarcika Női röplabda Extraliga Fino Kaposvár
A Kaposvár a Dág, míg a Kazincbarcika a TFSE felett aratott háromjátszmás győzelmet a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának vasárnapi játéknapján.

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA
Fino Kaposvár–Swissten Dág KSE 3:0 (17, 15, 16)
Vegyész RC Kazincbarcika–TFSE 3:0 (16, 20, 21)
Később
18.00: Debreceni–Kecskeméti RC
19.00: MÁV Előre Foxconn–MEAFC-Peka Bau, MET Aréna
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Szolnoki RK-SC SI

 

Vegyész RC Kazincbarcika Női röplabda Extraliga Fino Kaposvár
Legfrissebb hírek

Kazincbarcikán győztek a Fino röplabdázói a Challenge-kupában

Röplabda
2025.11.13. 19:36

A győzelembe menekülne a Vasas röplabdacsapata

Röplabda
2025.11.13. 08:19

Könnyedén nyert a Kazincbarcika a férfi röplabda Extraligában

Röplabda
2025.11.09. 16:51

Férfi röplabda Extraliga: sima sikerrel rajtolt a címvédő

Röplabda
2025.10.26. 20:40

Könnyed győzelemmel maradt veretlen a Békéscsaba a női röplabda Extraligában

Röplabda
2025.10.22. 19:22

Fél gőzzel is nyert a Vasas Balatonfüreden a női röplabda Extraligában

Röplabda
2025.10.12. 20:19

Kalmár Ákos röplabdázó szünetelteti a pályafutását

Röplabda
2025.07.18. 12:45

Röplabda: nehéz ellenfeleket kaptak a magyar csapatok a BL-ben

Röplabda
2025.07.15. 14:52
Ezek is érdekelhetik