Férfi röplabda Challenge-kupa: a Kaposvár jutott tovább a magyar párharcból

A két csapat – az előző idény bajnoki ezüst- és bronzérmese – ebben az idényben az Extraligában még nem találkozott egymással, de a nemzetközi párharc múlt heti, első meccsén simán nyertek a kaposváriak, akik végig agresszívan játszottak és rá tudták kényszeríteni az akaratukat riválisukra.

A visszavágó sok hibát hozó nyitó játszmájában is a somogyiak akarata érvényesült annak ellenére, hogy a szinte hibátlan nyitásfogadásukhoz képest viszonylag alacsony hatékonysággal támadtak. A cseh Matej Smidl ugyanakkor – akárcsak az első mérkőzésen – ezúttal is remekelt, az ő jó játéka pedig elég volt a hazai részsikerhez.

A második szett elején a mindössze tíz játékossal érkező, kezdőfeladóját nélkülöző VRCK vezetett, de a Kaposvár előbb egyenlített, majd 20–16-nál közel érezhette magát a továbbjutáshoz. Toronyai Miklós vendégcsapata azonban nem adta fel, egalizált, de mivel az utolsó két labdamenet a hazaiaké lett, eldőlt a továbbjutás.

A harmadik etapra ennek ellenére is maradtak mindkét oldalon a kezdőcsapatok, a Fino pedig hamar megnyugtató, hatpontos előnyt épített ki. Ezt ugyan egyszer lefelezte a VRCK, de ennél közelebb nem tudott kerülni, így a Kaposvár sima, 77 perces sikerrel jutott tovább.

A mérkőzés legjobbja a 17 pontos Smidl volt.

RÖPLABDA CHALLENGE-KUPA, FÉRFIAK

SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ

FINO KAPOSVÁR–VEGYÉSZ RC KAZINCBARCIKA 3:0 (18, 23, 18)

Kaposvár, 500 néző. V: Ambarkov (észak-macedón), Mezőffy Zs.

FINO: HUBICSKA 8, Medina 11, SMIDL 17, Dávid Cs. 7, Grigorjev 12, Magyar 5. Csere: Jorge Feliciano (liberó). Edző: Zoran Kedacic

VEGYÉSZ: Török S. 3, Lescay 8, Garan 3, BIBÓK 13, Péter B. 8, Cziczlavicz 5. Csere: Kiss M. (liberó), Árva, Melher, Fecske. Edző: Toronyai Miklós

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 5:1, 6:4, 11:5, 15:8, 19:15, 24:16. 2. játszma: 1:3, 3:4, 4:7, 8:7, 9:10, 15:12, 17:13, 19:15, 20:20, 23:23. 3. játszma: 2:2, 8:3, 10:4, 11:7, 15:8, 17:13, 21:13, 24:17