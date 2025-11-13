Kazincbarcikán győztek a Fino röplabdázói a Challenge-kupában

„Azért a víz az úr…” Bár már lassan három éve nem tudja legyőzni a Vegyész a Finót, a kupadöntős és bajnoki bronzérmes kazincbarcikaiak a nyáron alaposan megerősítették keretüket, s eddig még szettet sem veszítettek a bajnokságban. Így aztán volt miért fogadkozniuk a mérkőzés előtt, hogy hazai pályán most megszakítják s kaposváriak elleni nyeretlenségi sorozatukat. Csakhogy a Fino is igazolt, ráadásul új szlovén vezetőedző ül a bajnoki döntős kispadján, s még az ő mérlegük is makulátlan az alapszakaszban. Így aztán érdekes mérkőzésre volt kilátás.

Az más kérdés, hogy a vendégek nagyon gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést, sőt, az első szett közepén hattal is vezettek, hogy aztán 17-nél egyenlítsen a Vegyész. Ezzel azonban el is lőtték a puskaport: sorozatban hét pontot szereztek a vendégek, s második szettlabdájukat értékesítették is. A második játszma elején még vitézkezdtek a hazaiak, vezettek is két ponttal, de a szett közepén már magabiztos somogyi előnyt mutatott az eredményjelző, s ezúttal a feltámadás is elmaradt, a vége 11 pontos Fino-siker. A helyzet pedig a harmadik felvonásban sem változott jelentősen, még ha annyira nem is tudtak ellépni a kaposváriak, végig stabil 3-5 pontos előnyben voltak, így gyakorlatilag már az első meccsen eldöntötték a párharcot, mert innen hatalmas bravúr lenne a barcikaiak részéről idegenben nyerni és aztán azt aranyszettet is behúzni.

RÖPLABDA

CHALLENGE-KUPA, FÉRFIAK, SELEJTEZŐ, 1. MÉRKŐZÉS

VEGYÉSZ RC KAZINCBARCIKA–FINO KAPOSVÁR 0:3 (–18, –14, –17)

Kazincbarcika, 1010 néző. V: Botezatu (román), Horváth M. (magyar)

VEGYÉSZ: CZICZLAVICZ 8, Gniecki 1, Lescay 9, Garan 3, Bibók 2, Péter M. 8. Csere: Kiss M. (liberó), Árva 1, Péter B. Edző: Toronyai Miklós

FINO: HUBICSKA 12, Medina 5, Smidl 14, Dávid Cs. 6, Grigorjev 6, MAGYAR 5. Csere: Jorge Feliciano (liberó). Edző: Zoran Kedacic

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 2:2, 3:5, 4:8, 6:12, 9:12, 10:16, 17:17, 17:24. 2. játszma: 1:0, 3:4, 6:4, 7:9, 10:14, 12:21, 13:24. 3. játszma: 1:4, 4:5, 4:7, 7:8, 7:14, 12:15, 13:18, 16:19, 17:22