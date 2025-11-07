Magabiztos papírformasikerek a női röplabda Extraligában

A sikerével a tabellán az első helyet is visszaszerző MBH-Békéscsaba az újonc TFSE-t, a harmadik helyen álló KHG Kaposvár pedig a Szent Benedeket győzte le egyaránt 3:0-ra, mégpedig úgy, hogy a vendégcsapatok mindössze egy-egy játszmában tudták megnehezíteni a vendéglátók dolgát. A legeredményesebb játékos a békéscsabaiak átlója, a pontlistát is vezető bosnyák Iman Isanovic volt, aki 18-szor volt eredményes a budapesti csapat ellen.

RÖPLABDA EXTRALIGA, NŐK

MBH-BÉKÉSCSABA–TFSE 3:0 (22, 14, 14)

Békéscsaba, 765 néző. V: Szarka, Horváth M.

BRSE: Krivosijszka 10, Allard 2, ISANOVIC 18, Orosz 8, NÉMETH L. 11, VILELA 5. Csere: Kertész (liberó), Kiss E. 1, Szalay, Fekete R. Edző: Nagy Péter

TFSE: Boros 3, Tatár 6, Zen 4, KIS 12, Tarr 4, Nagy V. 5. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Tátrai Zs. 1, Vértes, Báder 1, Takács V. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:1, 8:7, 10:11, 11:15, 18:16, 20:17, 22:18, 24:21. 2. játszma: 6:0, 7:4, 12:5, 16:8, 19:10, 19:13, 22:14. 3. játszma: 2:4, 4:5, 9:6, 12:7, 16:9, 21:11, 24:12

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Az első szettben rögtön nagy előnyre tettünk szert, de utána jött egy kisebb megakadás, és az előző meccseken is ütköztünk hasonlóba. Most sikerült ezt megfelelően kezelni, és annak is örülök, hogy mindenkinek tudtam játéklehetőséget biztosítani. A 3:0-val is boldog vagyok, de ezt egy következménynek tartom: amiket a héten gyakoroltunk, azokat nagy százalékban sikerült megvalósítani. Tudtam, hogy ha így játszunk és betartjuk a megbeszélt dolgokat, akkor nyerhetünk ilyen arányban.

Jókay Zoltán: – Az eredményt tekintve teljesen reális, azért vagyok egy kicsit csalódott, mert a második játszmától kezdve teljesen visszaestünk és nem tudtuk hozni azt a bátor játékot, mint az elsőben. Az eredmény akkor is ugyanez lett volna, de azért a játék képe sokkal jobban nézett volna ki.

KHG KAPOSVÁRI NRC–SZENT BENEDEK RA 3:0 (14, 21, 8)

Kaposvár, 475 néző. V: Mezőffy Zs., Kiss Z.

KNRC: Fegyik 7, GIORGI 9, Bagyinka 2, RABELO 15, Szerényi 2, RICHTER 13. Csere: Szerencsés (liberó), Horváth L. 1, Kalmár, De Oliveira 2, Borhi. Edző: Vincent Lacombe

SZBRA: Berkó, Faki 6, Kenyeres 5, PEROTTO 11, Kobaidze 1, Szabó K. 4. Csere: Fáth (liberó), Dabeka, Katsitadze 1, Schneider. Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 7:3, 9:4, 11:9, 18:12, 22:13. 2. játszma: 0:1, 3:2, 7:4, 10:6, 14:8, 16:14, 20:16, 23:17, 24:19. 3. játszma: 6:1, 10:2, 11:4, 20:5, 24:8

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Nagyon fegyelmezettek voltunk és nagyon keményen hajtottunk, de szinte minden meccsen így játszottunk, úgyhogy nem lepődtem meg rajta. Az idényben először tudtunk három szettben győzni, és három játszmán keresztül tartottuk ezt a szintet.

Tomás Varga: – Nehezen kezdtünk, a második szettet játszottuk úgy, ahogy szerettük volna. A harmadikban sajnos nagyon gyenge teljesítményt mutattunk, de nem fogunk ezen szomorkodni, mert nagyon nehéz két hét vár ránk.

TippmixPro NB I Extraliga, férfiak

MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár 0:3 (–14, –16, –12)

Az állás: 1. Kaposvár 12 pont (12:0 szettarány, 4 mérkőzés), 2. Kazincbarcika 9 (9:0, 3), 3. Miskolc 6 (6:4, 3), 4. Dág 6 (8:6, 3), 5. Pénzügyőr 5 (5:2, 2), 6. TFSE 4 (6:6, 3), 7. MAFC 4 (6:9, 4), 8. MÁV Előre 3 (3:0, 1), 9. Debrecen 3 (4:7, 3), 10. Kecskemét 2 (3:8, 3), 11. Szolnok 0 (0:3, 1), 12. Szeged 0 (0:9, 3), 13. Dunaújváros 0 (0:9, 3)