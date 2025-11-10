Magabiztos nyíregyházi siker a női röplabda Extraligában

A 77 perces mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazaiak francia átlója, Lara Davidovic volt 18 ponttal, a fővárosiak fiókcsapatából Zsombók Eszter 12-ig jutott.

NŐI RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA

FATUM NYÍREGYHÁZA–VASAS SC 3:0 (18, 13, 20)

Nyíregyháza, 442 néző. V: Jámbor, Villás

FATUM: Del Burgo 5, PETROVICS 11, Lászlop 7, DAVIDOVIC 18, PAMPUCH 13, Cepni 5. Csere: Tóth F. (liberó). Edző: Dávid Zoltán

VASAS SC: Kiss L. 3, Zsombók A. 5, ZSOMBÓK E. 12, Botyánszki 10, Csereklye 1, Kiss N. 1. Csere: Stankovics (liberó), Mihálszki 4, Réthelyi 2, Kokas. Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:2, 7:3, 10:4, 12:8, 14:12, 17:16, 21:16, 24:17. 2. játszma: 1:0, 3:4, 7:5, 13:7, 16:8, 21:10, 24:12. 3. játszma: 3:1, 4:5, 8:6, 11:7, 12:11, 15:12, 16:14, 21:15, 23:20

MESTERMÉRLEG

Dávid Zoltán: – Ezen a meccsen beletették a munkát a lányok, ennek köszönhető a siker. Sok utazás után játszottunk, de ez nem látszott a teljesítményünkön, megvalósította a csapat amit kértem a játékosoktól. Dolgozunk tovább, a hétvégén a Vasas Óbuda ellen is szeretnénk jó teljesítményt nyújtani.

Kőnig Gábor: – A Nyíregyháza azt játszotta és úgy, ahogyan kell. Semmi meglepő nem volt, a legtöbb esetben tudtuk, mi fog történni, mi azonban sokszor nem a megbeszéltek szerint cselekedtünk vagy reagáltunk. Nagy gond nincs, de szeretném, ha a tapasztalatok beépülnének, bevillannának, és nem csak néha néha, hanem az állandóság szintjén is. Stabilabbnak és kommunikatívabbnak kell lennünk a pályán, mert rendszeresen több pontot ajándékozunk ellenfeleinknek ezekből és ez már végképp nem fér bele. Voltak azonban újfent biztató és jól játszott labdamenetek. Ennek örülök, még ha ez a meccs végén vagy éppen közben nem feltétlenül ült ki az arcomra.