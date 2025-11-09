Könnyedén nyert a Kazincbarcika a férfi röplabda Extraligában

A legutóbb bronzérmes Kazincbarcika könnyedén, három játszmában nyert a Dág vendégeként a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának első vasárnapi mérkőzésén.
FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Swissten Dág KSE–Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (–20, –17, –10)
Később
17.00: Dunaújvárosi KSE–Szolnoki RK-SC SI
18.00: Prestige Fitness PSE–DEAC
20.00: TFSE–MAFC
