Könnyedén nyert a Kazincbarcika a férfi röplabda Extraligában

2025.11.09. 16:51
Simán nyert a Kazincbarcika (Fotó: KRC Kazincbarcika/Facebook)
Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda Extraliga Dág KSE
A legutóbb bronzérmes Kazincbarcika könnyedén, három játszmában nyert a Dág vendégeként a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának első vasárnapi mérkőzésén.

 

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Swissten Dág KSE–Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (–20, –17, –10)
Később
17.00: Dunaújvárosi KSE–Szolnoki RK-SC SI
18.00: Prestige Fitness PSE–DEAC
20.00: TFSE–MAFC

 

Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda Extraliga Dág KSE
