Sima MÁV Előre-siker a férfi röplabda Extraligában

A címvédő MÁV Előre három játszmában nyert szombaton vendégként a Dág ellen a TippmixPro férfi röplabda Extraligában.
A Kaposvár három szettben nyert a TFSE vendégeként, a Pénzügyőr pedig otthon győzte le négy játszmában a Kazincbarcikát.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga
Prestige Fitness PSE–Vegyész RC Kazincbarcika 3:1 (–23, 18, 21, 17)
TFSE–Fino Kaposvár 0:3 (–17, –24, –20)
Swissten Dág KSE–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–20, –14, –23)
Az állás: 1. Kaposvár 18 pont (18:0 szettarány, 6 mérkőzés), 2. Kazincbarcika 15 (16:3, 6), 3. Pénzügyőr 13 (15:5, 5), 4. MAFC 11 (14:9, 6), 5. MÁV Előre 9 (9:0, 3), 6. Miskolc 9 (9:10, 6), 7. Debrecen 6 (7:11, 5), 8. Dág 6 (8:15, 6), 9. TFSE 4 (6:15, 6), 10. Szolnok 3 (3:9, 4), 11. Szeged 3 (3:9, 4), 12. Kecskemét 2 (4:14, 5), 13. Dunaújváros 0 (0:12, 4)
