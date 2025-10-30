Csak az első szettben tartotta a lépést a MÁV Előre a röplabda BL-selejtezőben

Jól kezdte a találkozót a MÁV Előre, hiszen rendre a magyar csapat vezetett az első játszmában. Először 6:5-nél fordult a kocka, de 8:7-nél már megint a fehérváriak álltak jobban. Sőt, Redi Bakiri ászával 16:13 is volt a javukra. Ezt követően viszont már csak két pontot engedtek a vendégek, akik a végjátékban gyakorlatilag állva hagyták a mieinket.

Ráadásul a második játszma ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: 5:1 után kezdett visszazárkózni a magyar csapat. Sajnos ez is csak ideig-óráig sikerült, mert a végjátékhoz érve már megkétszereződött a különbség. A végén 12 szettlabdájuk volt, amelyből a másodikat ki is használták, s egyben ez azt is jelentette, hogy már biztosan a spanyolok a továbbjutók.

Ezért aztán a harmadik szettben azt is megengedhették szakemberek, hogy a cseréknek is lehetőséget adjanak. Ennek köszönhetően a harmadik felvonás szorosabban alakult, mint az előzőek, de végül ezt is nyerték a házigazdák. A MÁV Előre ezzel búcsúzott a BL-től, a CEV-kupában pedig a német Helios Grizzlys Giesen ellen folytathatják.

Az is eldőlt, hogy a görög Olympiakosz Pireusz lesz a Vasas Óbuda ellenfele a női Bajnokok Ligája selejtezőjében, miután a hazai 3:0-s siker után idegenben is legyőzték a belga Beverent.

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ

GUAGUAS LAS PALMAS (spanyol)–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:0 (18, 14, 20)

Las Palmas, 1200 néző. V: Goncalves (portugál), Lecourt (francia)

LAS PALMAS: De Amo, Bruno 5, Spencer 5, WALLA 7, JUANTORENA 11, Ramos 2. Csere: Larranaga, Figueroa (liberók), Dimitrov, Rousseaux 3, Diedhiou 2, COLITO 5, Almansa 3, Santana 2. Edző: Sergio Miguel Camarero

MÁV ELŐRE: Eke 1, SZABÓ V. 4, Koci 6, Luna Slaibe 6, Pesti 7, Bakiri 8. Csere: Takács M. (liberó), Kecskeméti 1, Varga P. 1, Bandi, Szávai, Péter A. 1. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:2, 7:5, 8:10, 10:10, 11:13, 13:16, 19:17, 24:18. 2. játszma: 5:1, 6:4, 11:5, 12:8, 17:8, 18:11, 21:12, 24:13. 3. játszma: 4:1, 5:4, 8:5, 10:8, 14:9, 15:12, 19:14, 21:17, 24:18

Továbbjutott: a Las Palmas kettős győzelemmel (6:1-es szettarány)

MESTERMÉRLEG

Omar Pelillo: – Az első szettben nagyon jól kezdtünk, de végül nem tudtuk megtartani a vezetést. A második szettben nagy nyomást gyakoroltak ránk az nyitásaikkal és nem sok lehetőséget adtak arra, hogy belelendüljünk. A harmadik szettben többet vártam, de nem tudtuk túltenni magunkat a rossz pillanatainkon. Fontos megtanulni és megérteni, hogy ez csak egy nagyon hosszú szezon kezdete, fontos célokkal. Gratulálok Guaguasnak a nagyszerű mérkőzésért, és gratulálok csapatunknak, játékosainknak, stábunknak és vezetőségünknek, hogy a MÁV Előre először jutott be a Bajnokok Ligájába. Most a következő mérkőzésekre kell koncentrálnunk.