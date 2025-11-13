Röplabda CEV-kupa: idegenben nyert két szettet a MÁV Előre

A német férfi röplabdázás jelenleg sokkal magasabban jegyzett a magyarnál, ezért aztán a Giesen számított a párharc esélyesének, amire azonban a meccs elején alaposan rácáfolt a magyar bajnok. Szabó Viliék gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést, hat ponttal is elhúztak az első szettben, s bár a hazaiak egyszer feljöttek egyre, ezt követően megint a fehérváriak percei következtek, akik meg is nyerték az első felvonást. A másodikban pedig folytatták a menetelést, s végül 9 ponttal nyerték ezt a játszmát is, így már biztos volt, hogy nem távoznak üres kézzel.

Ezt követően sajnos elfogyott a lendület, s bár a harmadik szettben azért lett volna alkalom a végső győzelem kiharcolására, a végjátékban a németek voltak jobbak, a negyedik szettet aztán nagyon simán meg is nyerték, így kiharcolva a „ráadást”. Ekkor megint feltámadt a MÁV Előre, vezetett is, térfélcsere előtt pedig 7:7 volt az állás, ám ezt követően elléptek a hazaiak és végül kiharcolták a győzelmet. Hazai pályán azonban a fehérváriak 3:0-ás, vagy 3:1-es sikerrel simán, 3:2-vel pedig aranyjátszmában vívhatják ki a továbbjutást.

CEV-KUPA, FÉRFIAK, NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

HELIOS GRIZZLYS GIESEN (német)–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:2 (–20, –16, 22, 15, 10)

Hildesheim, 1047 néző. V: De Baar (holland), Ilhan (török)

GIESEN: Günthör 9, Ivanov 1, MIGGE 21, Wilmot 5, RURA 28, Gonzalez 1. Csere: Hatch (liberó), Röling 3, Borkowski, Ahr 3. Edző: Itamar Stein

MÁV ELŐRE: KOCI 14, EKE 11, Pesti 11, BAKIRI 18, Luna Slaibe 10, Szabó V. 2. Csere: Takács M., Szávai (liberó), Varga P., Bandi, Szentesi, Ambrus, Péter A. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 3:5, 4:7, 6:7, 7:13, 12:16, 13:19, 18:19, 19:24. 2. játszma: 1:4, 6:5, 7:9, 8:12, 12:13, 13:18, 14:20, 16:21. 3. játszma: 1:0, 2:3, 5:4, 6:7, 10:8, 11:11, 15:12, 17:16, 20:17, 22:20, 24:21. 4. játszma: 1:0, 2:2, 7:3, 10:4, 11:8, 18:9, 20:13, 23:15. 5. játszma: 1:0, 3:3, 4:6, 7:7, 13:8, 14:9

MESTERMÉRLEG

Omar Pelillo: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, nagyszerű szervezettséggel és jó nyitásokkal. Szerintem a meccs kulcsa a harmadik szett volt, ahol lehetőségünk volt átvenni az irányítást a játszma felett, de hiányzott belőlünk a szükséges higgadtság a lezáráshoz. Innentől kezdve a cserékkel az ellenfél csapata nyomást helyezett ránk a jó nyitásokkal, átvette az irányítást, mi pedig nem találtuk az energiát és a technikai válaszokat. A párharc még nyitott, és a csapat egy nagyon jó mérkőzést játszott egy hosszú, kétnapos utazás után.