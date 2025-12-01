Nemzeti Sportrádió

Elképesztő okból büntették meg a norvég szövetséget a női kézi-vb-n

N. T.N. T.
Vágólapra másolva!
2025.12.01. 19:58
A norvégoknak oda kell figyelniük a jövőben, hogyan állnak fel a himnuszokhoz (Fotó: Imago)
Címkék
női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb IHF női kézilabda-vb norvég női kézilabda válogatott női kézilabda-világbajnokág
Ritkán hallható okból kapott büntetést a norvég szövetség a női kézilabda-világbajnokságon: rosszul állt fel a csapat a himnuszokhoz az első fordulóban.

 

A norvég Dagbladet írta meg, hogy különböző okokból a nemzetközi szövetség (IHF) már kétszer is ezer svájci frankos (összesen majdnem 800 ezer forintos) büntetést osztott ki a norvégoknak – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Mindkét eset az első fordulóban lejátszott, Dél-Korea elleni meccshez volt köthető. Az egyik szerint a norvégok rosszul álltak fel a himnuszhoz. Míg a skandinávok szeretnek magasság szerint rendeződni, az IHF szabályzata szerint a csapatkapitányt mezszám szerinti növekvő sorrend alapján kell követnie a többieknek. 

A másik esetben a második félidőben beálló Selma Henriksen olyan mezben lépett pályára, melyen nem szerepelt a neve. Miután észlelték a hibát, egyik időkérésnél átöltözött, de ez már késő volt. 

 

női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb IHF női kézilabda-vb norvég női kézilabda válogatott női kézilabda-világbajnokág
Legfrissebb hírek

Női kézi-vb: Magyarország–Svájc

Kézilabda
51 perce

Női kézi-vb: Japánnal is találkozunk a középdöntőben, Szenegál is továbbjutott

Kézilabda
1 órája

Megvan a svájciak terve, mivel hoznák zavarba a mieinket a női kézi-vb csoportdöntőjén

Kézilabda
6 órája

Női kézilabda: lázadnak játékosai a keménykezű zilahi edző ellen

Kézilabda
8 órája

Márton Gréta: A türelem lehet a döntő faktor

Kézilabda
12 órája

Van Wetering és Housheer remek játékával simán nyert Hollandia a női kézilabda-vb-n

Kézilabda
23 órája

Németország és Spanyolország is csoportelsőként jutott középdöntőbe a női kézilabda-vb-n

Kézilabda
Tegnap, 19:54

„Láttam, hogy nem bírják el” – Bordás Réka egyből tudta, hogy segítenie kell a sérült iráni játékosnak

Kézilabda
Tegnap, 18:21
Ezek is érdekelhetik