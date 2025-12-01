Elképesztő okból büntették meg a norvég szövetséget a női kézi-vb-n

A norvég Dagbladet írta meg, hogy különböző okokból a nemzetközi szövetség (IHF) már kétszer is ezer svájci frankos (összesen majdnem 800 ezer forintos) büntetést osztott ki a norvégoknak – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Mindkét eset az első fordulóban lejátszott, Dél-Korea elleni meccshez volt köthető. Az egyik szerint a norvégok rosszul álltak fel a himnuszhoz. Míg a skandinávok szeretnek magasság szerint rendeződni, az IHF szabályzata szerint a csapatkapitányt mezszám szerinti növekvő sorrend alapján kell követnie a többieknek.

A másik esetben a második félidőben beálló Selma Henriksen olyan mezben lépett pályára, melyen nem szerepelt a neve. Miután észlelték a hibát, egyik időkérésnél átöltözött, de ez már késő volt.