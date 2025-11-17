Strandröplabda Nemzetek Kupája: jövőre Budapesten rendezik a döntőt

Az európai szövetség (CEV) hétfőn honlapján jelentette be, hogy 2026-ban a Városliget látja vendégül a végjáték mezőnyét. Mint írják, a helyszín „nemcsak a helyi lakosokat és szurkolók ezreit vonzza majd, hanem a környezet egyedülálló hátteret ad majd a rendezvénynek”.

A CEV kiemelte, a magyar strandröplabdázók az utánpótlás-világversenyeken az utóbbi években igen sikeresen szerepeltek: Tari Bence és Veress Ákos az U18-as és az U20-as Európa-bajnokságon is bronzérmet szerzett, októberben Honti-Majoros Chiara és Kun Stefánia negyedik lett a mexikói Pueblában rendezett U21-es világbajnokságon, míg bő egy hete az Észak-Dunántúli Röplabda Akadémia (ÉDRA) csapata ezüstéremmel zárta a strandröplabdázók női európai klubkupáját.

„Örülök, hogy a magyar szövetség ilyen ambiciózus tervekkel állt elő a rendezés kapcsán, s egy ilyen ikonikus helyszínt választott a viadalhoz. Mindez azt bizonyítja, hogy szeretnének előre lépni ebben a sportágban, és szeretnék követni egyéb szövetségek példáját, amelyek korábban nagy világeseményt rendeztek egy igazi sportfővárosban” – nyilatkozta Budapestről Roko Sikiric, a CEV horvát első embere.

Vatai Gabriella, a Magyar Röplabdaszövetség elnöke hozzátette, büszkék arra, hogy egy ilyen kaliberű eseményt vendégül láthatnak, mivel ez a viadal az Európa-bajnokság után a CEV második legfontosabb strandsorozata.

„Nagyon fontos számunkra ez a lehetőség, mivel a strandröplabda az egyik legjobban és legdinamikusabban fejlődő sportág az ötkarikás mozgalmon belül, nekünk pedig nagy céljaink vannak a mostani olimpiai ciklusban” – fogalmazott Vatai.

A 2022-ben életre hívott és a tenisz Davis-kupához hasonló, két-két duóból álló, válogatottakat felvonultató viadalt jövőre már negyedik alkalommal rendezik meg, a magyaroknak eddig egyszer sem sikerült bejutniuk a nyolcas döntőbe, de rendezőként most biztosan ott lesznek. Az elmúlt években Bécs, a lett Jurmala és a portugáliai Espinho volt a házigazda.