Férfi röplabda: a Kazincbarcika is bejutott az MK négyes döntőjébe

2025.12.22. 18:57
Fotó: hunvolley.hu
férfi röplabda Magyar Kupa férfi röplabda röplabda Kazincbacika DEAC Vegyész RC-Kazincbarcika
Harmadikként a Kazincbarcika jutott be a férfi röplabda Mol Magyar Kupa négyes döntőjébe, miután a negyeddöntő hétfői visszavágóján hazai pályán három szettben legyőzte a Debrecent.

A találkozó kulcsa az első játszma végjátéka volt, amit annak ellenére a borsodiak nyertek meg, hogy a DEAC-nak két labdája is volt a részsikerhez. Ezt követően már az előző két idényben kupadöntős Vegyész akarata érvényesült, Toronyai Miklós vezetőedző tanítványai a 18 pontos, magyar válogatott Bibók Balázs vezérletével 81 perc alatt győztek.

Múlt héten a címvédő MÁV Előre Foxconn, december elején pedig a 19-szeres győztes Kaposvár már biztosította helyét a budapesti végjátékban, a január 30-i elődöntőben a Kazincbarcika utóbbival találkozik a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

A bronzmérkőzést és a döntőt másnap rendezik ugyanott. Az utolsó, Pénzügyőr–MAFC negyeddöntő keddi visszavágóját az idegenben megszerzett 3:1-es előnnyel várja a PSE.

RÖPLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Debreceni EAC 3:0 (26, 14, 21)

 

 

