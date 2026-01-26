Kosárlabda: Flasár Botond és Varga Ferenc is szintet lépett a DEAC-ban

Mióta 2020-ban a DEAC is államilag kiemelt kosárlabda-akadémiává vált, évről évre mind nagyobb számban tűnnek fel ígéretek a debreceni fiúutánpótlásban, sőt a legtehetségesebbek már a klub NB I/A-csoportos felnőttcsapatában is gyakran szóhoz jutnak. Emellett a minél több játéklehetőség biztosítása érdekében, a fiatalok még a másodosztályban is edződhetnek, ugyanis a DEAC U23-as játékosokból álló második együttese az NB I/B Piros csoportjában is vitézkedik.

Az egyesület két kiemelt reménységét, az U20-as válogatott Varga Ferencet és a tavalyi U21-es bajnokság MVP-jének választott Flasár Botondot kérdeztük az Óbudai Kaszások elleni, másodvonalbeli mérkőzést követően.

Hatalmas szintlépést hozott számomra a mostani szezon

– nyilatkozta a 19 éves Varga Ferenc az Utánpótlássportnak. – A nyáron kellemes meglepetésként jött a hír, hogy bekerülhettem a felnőttcsapat keretébe, majd ősszel be is mutatkozhattam az A-csoportban, ami újabb mérföldkő volt a karrieremben.

Az előző szezonom valóban kiválóan sikerült az utánpótlásban, hiszen az U21-es és az U19-es bajnokságot is megnyertük, de még ezután sem hittem volna, hogy ebben az idényben már a felnőttélvonalban is rendszeresen szerepelhetek.

Örülök, hogy megkapom a bizalmat, és egyre többször játszhatok az első osztályban, nagyon élvezek minden játékpercet, amit a pályán tölthetek."

Varga Ferenc Forrás: DEAC

A kárpátaljai származású Varga 2022-ben került a DEAC-hoz, és az előző évad meghozta neki az áttörést: a két korosztályos bajnoki cím mellett az U20-as válogatottal először szerepelhetett magyar színekben Európa-bajnokságon, illetve mint már említettük, ősszel az NB I/A-csoportban is debütálhatott.

Tényleg nagy kihívást jelent felnőni az A-csoport színvonalához, de kifejezetten szeretem, és látom is magamon a fejlődést.

Emellett természetesen az a célom, hogy a B-csoportban az U23-as csapatban, illetve a korosztályos bajnokságban az U21-es együttesben is meghatározó szerepet tudjak betölteni. Igyekszem keményen dolgozni, minden egyes nap a maximumot nyújtani az edzéseken és a meccseken is, és hiszek benne, hogy ez a helyes út a fejlődés érdekében. Hál'istennek ugyanilyen mentalitású társakkal vagyok körülvéve, ami rendkívül motiváló. "

Flasár Botond Forrás: DEAC

A férfiszakágban a DEAC az egyetlen olyan hazai akadémia, amely az A-csoportos szereplés mellett még második számú felnőttcsapatot is versenyeztet az NB I/B-ben, mindez pedig kiváló terep a fiataloknak a fejlődésre.

„Az első osztályban a rutinosabb és erősebb felnőtt játékosok még gyakran elnyomnak minket fiatalokat, viszont Debrecenben adott ez a lehetőség, hogy köztes lépcsőfokként a B-csoportban is játszhatunk – mondta már a 2005-ös születésű Flasár Botond. –

A másodosztályban ugyanúgy légiósok, illetve tapasztalt magyar játékosok ellen, ráadásul meghatározó szerepet betöltve pallérozódhatunk, ami nagyban megkönnyíti számunkra az átmenetet a felnőtt- és az utánpótlásszint között.

A Sopronban nevelkedett magasembernek a mostani immár a harmadik éve Debrecenben, és úgy érzi, a megfelelő környezetben van a fejlődése szempontjából.

„A múlt nyáron sajnos sérülést szenvedtem az U20-as válogatottban, amely miatt nem csak az Eb-t, de a klubszezon legelejét is ki kellett hagynom. Viszonylag gyorsan vissza tudtam térni, csak öt fordulót kellett kihagynom, utána pedig fokozatosan sikerült felépíteni a formámat. Először az U21-es bajnokságban, majd az NB I/B-ben is egyre jobban ment, és mostanra kiérdemeltem, hogy a felnőttélvonalban is több és több lehetőséghez jutok.

Próbálok lassan haladni, és újra a régi önmagam lenni.

Abszolúte otthon érzem magam Debrecenben; számomra, akinek a tanulás is fontos az élsport mellett,

ez a legjobb hely, ahol egymással párhuzamosan mindkettőt magas szinten tudom űzni.

(Kiemelt képen: Varga Ferenc (balon) és Flasár Botond Forrás: DEAC)