Európa-liga-ezüst után sorozatban hatodszor is az Eb-n a magyar női röplabda-válogatott

Női válogatottunk az előző évben még csak ki sem harcolta a részvételt az Arany-divízióban, ám a versenyrendszer átalakításának köszönhetően mégis oda kapott besorolást – szerencsére… Alessandro Chiappini csapata ugyanis az alapszakaszban Azerbajdzsánt, Romániát, Görögországot, Montenegrót és Portugáliát is legyőzte parádés teljesítménnyel, mindössze Szlovéniától szenvedett vereséget, hogy aztán éppen őt megelőzve jusson be a svédországi négyes döntőbe. Az ängelholmi elődöntőben megint a románokkal kerültünk szembe, akiket másodszor is sikerült a döntő szettben felülmúlni, az újabb 3:2-es siker pedig azt jelentette, hogy már biztosan dobogón zár a csapatunk, amely a mumusnak számító Ukrajnával játszotta a finálét, s bár végül 3:1-re kikapott, így is ezüstérem lett a jutalma.

Augusztusban még két Európa-bajnoki selejtező várt a csapatra. Egy évvel korábban már lejátszottak két mérkőzést, s Dániában kínkeservesen nyertek a lányok 3:2-re, utána viszont Érden hatalmas bravúrral 3:0-ra legyőzték a sokkal esélyesebb belgákat, így a csoport első helyéről várták az idei folytatást. Már Belgiumban kiharcolhatták volna az Eb-részvételt, a házigazdák azonban visszavágtak az előző évi vereségért, így az is eldőlt, hogy a csoport élén végeznek. Azonban a hét hármasból az öt legjobb második is kvalifikálta magát a jövő évi, azeri, cseh, svéd és török közös rendezésű Eb-re, s erre jó eséllyel pályáztak a mieink. Ehhez „csak” a dánokat kellett legyőzniük Nyíregyházán, ami sima ügy volt, s így 2015 óta már sorozatban a hatodik Eb-részvételét harcolta ki a női válogatott.

Az év az NSO-n: 22 040 kattintás Példátlan eset történt márciusban: egy U20-as mérkőzés közben jöttek a rendőrök a Szent Benedek Röplabda Akadémia edzőjéért, Tomás Vargáért, az MTK Szamos utcai csarnokába. Mint kiderült, a szlovákiai szakember két találkozó között a klub korábbi másodedzőjével, Majer Zsolt Ferenccel került nézeteltérésbe, aki ezek után a közeli kapitányságon feljelentést tett, s ezt követte a rendőri intézkedés. Hogy a vizsgálat milyen eredménnyel ért véget, arról nincs tudomásunk, de klubja végig kiállt mellette, s Varga a mai napig is az SZBRA felnőttcsapatának vezetőedzője.

Férfiválogatottunk az Európa-liga másodosztályában, az Ezüst-divízióban szerepelt, ahol magabiztosan szerezte győzelmeit Luxemburg, Azerbajdzsán, Izland, Grúzia és az osztrák B-válogatott ellen. Egyedül azokkal a svédekkel gyűlt meg a baja, akik aztán kijutottak a jövő évi Eb-re is, de ellenük is érezhetően, meccsről meccsre fejlődött a csapat: a csoportkörben még sima 3:0 volt a skandinávoknak, majd a döntő első meccsén, Kecskeméten már sikerült szettet nyerni, hogy aztán a visszavágón már a mieink győzzenek 3:2-re. Összesítésben végül így is az ezüst jutott válogatottunknak. Sajnos az Eb-selejtezőkön már nem ment ennyire jól, a dánok és a törökök ellen négy vereséggel zártunk.

Klubszinten is volt minek örülni, ami elsősorban a Vasas Óbudának volt köszönhető, hiszen a piros-kékek a Bajnokok Ligája főtábláján két mérkőzést is megnyertek, s a csoport harmadik helyén végezve a CEV-kupa negyeddöntőjében folytathatták. Itt a lengyel Moya Radomkát legyőzve bejutottak a legjobb négybe, ahol aztán a romániai Alba Blaj állította meg őket. A Vasas idehaza megállíthatatlan volt, tavaly is (immár sorozatban negyedszer) megnyerte a Magyar Kupát és a bajnokságot. A férfiaknál viszont új név került a trófeákra: a székesfehérvári MÁV Előre Foxconn két elvesztett bajnoki döntő után ezúttal legyűrte a Fino Kaposvárt, és a klub története során először a Magyar Kupát is begyűjtötte.

AZ ÉV LEGJOBBJAI Az év női játékosa: Németh Anett (Perugia, Chieri) Az olasz bajnokságban pallérozódó Németh Anett tavasszal a Perugiában szerepelt, ősszel viszont már a Chieri alapembere volt. De az átló nem ezzel, hanem a válogatottban nyújtott teljesítményével emelkedett ki a többiek közül. Az Európa-liga alapszakaszában, a svéd Isabell Haakkal holtversenyben a legeredményesebb játékos volt, s a csapat ezüstérméből 216 ponttal vette ki a részét. Az év férfi játékosa: Szabó Vilmos (MÁV Előre Foxconn) A duplázó MÁV Előre Foxconn egyik meghatározó játékosa a válogatott feladó, Szabó Vilmos, aki már negyedik idényét tölti a fehérváriaknál. Korábban a Pénzügyőrrel már kétszer is volt bajnok és háromszor kupagyőztes, azonban akkor még kiegészítő játékosnak számított. A teremsikerek mellett a nyári strandröplabda országos bajnokság döntőjében ezüstérmet is szerzett. Az év légiósa: Fatoumatta Sillah (Vasas Óbuda) A gambiai származású, szlovén válogatott négyes ütő alaposan kivette a részét a piros-kékek bajnoki és kupameneteléséből. Nem csoda, hogy lecsapott rá az olasz Conegliano, amellyel a decemberi klub-vb-n ezüstérmes lett, nem mellesleg tagja a világbajnokságon nyolcaddöntős szlovén válogatottnak is. Az év edzője: Alessandro Chiappini (női válogatott) Női csapatunk szövetségi kapitánya remek évet teljesített a válogatott élén, hiszen az Európa-ligában ezüstérmesek lettek a lányok, emellett pedig sorozatban hatodszor is kijutottak az Európa-bajnokságra, így nem csoda, hogy az MRSZ 2028-ig meghosszabbította az olasz szakember szerződését.

Ez történt 2025-ben

Március 8–9. Először volt a Magyar Kupa négyes döntőjének a helyszíne Miskolc. A férfiak trófeáját első alkalommal emelhette magasba a MÁV Előre Foxconn, amely a Vegyész RC Kazincbarcikát verte 3:1-re a fináléban. Másnap a nőknél a Vasas Óbuda sorozatban negyedik kupasikerét ünnepelhette, miután ugyancsak négy játszmában bizonyult jobbnak a Kaposvári NRC-nél. A piros-kékek összességében 17. alkalommal hódították el a trófeát.

Április 24. A Vasas a bajnoki címet is begyűjtötte, miután a Békéscsaba elleni finálét szettvesztés nélkül megnyerte, sorozatban negyedszer, összességében pedig tizedszer akasztották a piros-kékek nyakába az aranyérmet. Az egész sorozatban mindössze egyszer szenvedtek vereséget, még az elődöntőben a későbbi bronzérmes Kaposvár otthonában.

Május 10. A férfiaknál a MÁV Előre Foxconn duplázott: a bajnokságban két elvesztett finálé után lett az övé az aranyérem. Ugyancsak 3–0-s összesítéssel győzte le a döntőben a címvédő Fino Kaposvárt, bár kétszer is csak az ötödik szett döntött a javára.

Június 29. Női válogatottunknak sikerült kiharcolni a négyes döntőbe jutást az Arany Európa-ligában. Ott aztán Alessandro Chiappini csapata másodszor is legyőzte a románokat, s bár a fináléban 3:1-re kikapott Ukrajnától, így is arannyal felérő ezüstérmet szerzett.

Július 6. Férfiválogatottunk is a második helyen zárt, igaz, egy osztállyal lejjebb, az Ezüst Európa-ligában. Nagy Péter fiatal csapata Svédország mögött végzett a második helyen.

Augusztus 3. Nem várt sikert hozott a budapesti Egyetemi Európa-bajnokság, amelyen a rendező Testnevelési Egyetem női csapata az előzetes várakozásokat megfejelve bejutott a döntőbe, s Jókay Zoltán együttese végül ezt is megnyerte 3:2-re. A torna legjobb játékosának Török Katát választották.

Augusztus 10. Két év szünet után állt össze Hajós Artúr és Stréli Bence az augusztusi strandröplabda ob-döntőre, s a páros nem is akadt legyőzőre, így együtt hatodszor nyerte meg az országos bajnokságot, a fináléban Bogáncs Bálint és Szabó Vilmos ellen diadalmaskodva. A fiúk egy hónappal később a budapesti ProTour Futures-versenyen is harmadikak lettek. A nőknél először diadalmaskodott Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi, akik a nemzetközi porondon sikereket elérő Kun Stefánia és Villám Lilla ellen győztek döntő játszmában.

Augusztus 10. Női válogatottunkra még egy fontos feladat várt: kijutni a 2026-os Európa-bajnokságra. Egy évvel korábban mindkét selejtezőjét megnyerte, így jó helyzetből várhatta a folytatást, s bár idegenben kikapott Belgiumtól, a Dánia elleni nyíregyházi 3:0-s siker azt jelentette, hogy csapatunk sorozatban hatodszor lehet ott az Eb-n.

Augusztus 24. Tari Bence és Veress Ákos 2023-ban az U18-as Eb-n bronzérmes, egy évvel később az U19-es vb-n ötödik lett, mindkétszer az addigi legjobb magyar helyezést elérve. A fiúk ezúttal az U20-as Eb-n állhattak fel a dobogó harmadik fokára, megszerezve a szakág második magyar Eb-érmét.

Október 19. A mexikói U21-es világbajnokságon Honti-Majoros Chiara és Kun Stefánia a selejtezőből indulva, csoportgyőztesként, veretlenül menetelt egészen az elődöntőig egyetlen európai párosként. Ott ugyan már nem sikerült nyernie, így az éremről végül lemaradt, de így is az eddigi legjobb magyar vb-helyezést érte el.

November 9. A klub Európa-kupán tette fel idei teljesítményére a koronát Kun Stefánia és Villám Lilla, akik egy szlovén kettőssel kiegészülve ezüstérmet szereztek a megméretésen. A duó korábban első magyar női párosként nyert Pro Tour-versenyt Törökországban.

Ez vár ránk 2026-ban

Az év számunkra legfontosabb eseménye az augusztusi női Európa-bajnokság lesz, ahol nem kerültünk éppen könnyű csoportba, hiszen a mieink a házigazda, vb-ezüstérmes törökök mellett az ugyancsak világbajnoki résztvevő lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal, valamint a lettekkel találkoznak. Innen még a továbbjutás sem lesz egyszerű, de ugyanezt mondtuk az Európa-liga előtt is. Strandröplabdában Budapesten rendezik a Nemzetek Kupája döntőjét, s két évtized után lehet újra résztvevőnk az Eb-n. A kínai ülőröplabda-vb-n női válogatottunk képviseli színeinket.

Január 30–31. Mol férfi Magyar Kupa, négyes döntő

Február 13.–április 29. TippmixPro női Extraliga, rájátszás

Március 20–21. Mol női Magyar Kupa, négyes döntő

Március 26.–május 16. TippmixPro férfi NB I Extraliga, rájátszás

Június 5–21. Európa-liga, férfi és női alapszakasz

Június 30.–július 6. Európa-liga, férfi és női hatos döntő

Július 10–17. Ülőröplabda-világbajnokság, Hangcsu

Július 16–19. Strandröplabda Nemzetek Kupája-döntő, Budapest

Augusztus 12–16. Strandröplabda Európa-bajnokság, Stare Jablonki

Augusztus 21.–szeptember 6. Női Európa-bajnokság, Isztambul, Brno, Göteborg, Baku

Szeptember 9–26. Férfi Európa-bajnokság, Bulgária, Finnország, Olaszország, Románia