Röplabda: a lengyelekkel kezd a női válogatott az Eb-n

Alessandro Chiappini szövetségi kapitány együttese az isztambuli csoportba került, és az európai szövetség honlapja alapján a lengyelek elleni összecsapás után két nappal a házigazda, címvédő törökök ellen lép pályára.
Másnap a németek, egy újabb szünnap után pedig a lettek várnak Tóth Fruzsináékra, akik augusztus 28-án a szlovénok ellen zárják a csoportkört.
A hatosból az első négy jut nyolcaddöntőbe.
A kontinenstorna – amelynek még Baku, Brno és Göteborg lesz a házigazdája – augusztus 21-én rajtol és szeptember 6-án zárul.
A MAGYAR VÁLOGATOTT EB-PROGRAMJA
augusztus 22.
18.00: Magyarország–Lengyelország
augusztus 24.
18.00: Törökország–Magyarország
augusztus 25.
15.00: Magyarország–Németország
augusztus 27.
18.00: Magyarország–Lettország
augusztus 28.
15.00: Magyarország–Szlovénia