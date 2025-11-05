Nemzeti Sportrádió

Röplabda: a lengyelekkel kezd a női válogatott az Eb-n

2025.11.05. 22:14
röplabda női röplabda Eb magyar női röplabda-válogatott
A magyar női röplabda-válogatott a lengyel csapat ellen, augusztus 22-én játssza első mérkőzését a jövő nyári Európa-bajnokságon.

Alessandro Chiappini szövetségi kapitány együttese az isztambuli csoportba került, és az európai szövetség honlapja alapján a lengyelek elleni összecsapás után két nappal a házigazda, címvédő törökök ellen lép pályára.

Másnap a németek, egy újabb szünnap után pedig a lettek várnak Tóth Fruzsináékra, akik augusztus 28-án a szlovénok ellen zárják a csoportkört.

A hatosból az első négy jut nyolcaddöntőbe.

A kontinenstorna – amelynek még Baku, Brno és Göteborg lesz a házigazdája – augusztus 21-én rajtol és szeptember 6-án zárul.

A MAGYAR VÁLOGATOTT EB-PROGRAMJA
augusztus 22. 
18.00: Magyarország–Lengyelország
augusztus 24.
18.00: Törökország–Magyarország
augusztus 25.
15.00: Magyarország–Németország 
augusztus 27.
18.00: Magyarország–Lettország 
augusztus 28.
15.00: Magyarország–Szlovénia

 

