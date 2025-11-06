Férfi röplabda Közép-európai Liga: négy játszmában győzött a MÁV Előre

A székesfehérvári együttes három napon belül a harmadik meccsét játszotta; kedden 0:2-ről, mérkőzéslabdákról fordított a montenegrói OK Buducsnoszt ellen, míg szerdán négy játszmában alulmaradt a szintén montenegrói, házigazda OK Budva együttesével szemben.

A BL-től a múlt héten kettős vereséggel búcsúzó magyar együttesben csütörtökön Redi Bakiri volt a legeredményesebb 23 ponttal, míg Eke Péter 15, Krim Luna Slaibe pedig 13 pontot ütött.

A hétcsapatos alapszakaszból a legjobb négy jut majd a négyes döntőbe. A MÁV Előre december közepén Ausztriába látogat az SK Zadruga Aich/Dob-hoz, majd január közepén Zágrábban két meccset vív a házigazda HAOK Mladosttal és a szintén horvát MOK Mursa Osijekkel.

(MTI)

RÖPLABDA, KÖZÉP-EURÓPAI LIGA, FÉRFIAK

MÁV ELŐRE FOXCONN–OK I-VENT MARIBOR (szlovén) 3:1 (15, –16, 20, 16)

Budva, 100 néző. V: Mitrovics, Kovacsevics (montenegróiak)

MÁV ELŐRE: BAKIRI 23, Luna Slaibe 13, Szabó V. 2, Koci 9, EKE 15, Pesti 9. Csere: Takács M. (liberó), Varga P., Bandi 1, Péter A., Kecskeméti. Edző: Omar Pelillo

MARIBOR: Kozar 3, Cavalcanti 10, Vodusek 7, CHARLES SANTANA 18, Podbregar 2, Uremovic 3. Csere: Skorc, Hribernik (liberók), Klinger, DONIK 13, Dezman, Kastelic, Breznik 2. Edző: Sebastijan Skorc

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 3:3, 7:4, 9:7, 11:10, 17:11, 22:15. 2. játszma: 1:3, 4:4, 5:7, 8:7, 9:10, 12:11, 13:15, 14:20, 16:22. 3. játszma: 5:1, 6:3, 10:4, 13:8, 16:12, 17:14, 18:17, 24:20. 4. játszma: 1:3, 7:4, 10:6, 11:9, 18:11, 24:15