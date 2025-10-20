Magas színvonal és izgalmas csaták várhatók – kezdődik a férfi röplabda Extraliga

Tizenhárom csapat kezdi el a küzdelmeket, azaz eggyel nőtt a létszám, mert kieső nem volt, az NB II-t megnyerő szolnokiak viszont vállalták az élvonalbeli indulást. Az alapszakaszban kétszer játszik mindenki mindenkivel, így 24 találkozót követően alakul ki a rájátszás sorrendje március elején. A tabella első nyolc csapata kerül a negyeddöntőbe, amelyben viszont nem az egyik fél harmadik, hanem csak két győzelméig tartó párharcokban jutnak be a négy közé. Az elődöntőben valamelyik együttesnek már három győzelem kell a továbbjutáshoz, az 5–8. helyért zajló küzdelmekben két siker szükséges, a 9–13. helyért viszont az öt csapat oda-vissza játszik egymással a végső helyezések eldöntéséért.

A Magyar Kupa egyenes kieséses rendszerben zajlik, az azonos osztálybelieknél két mérkőzés dönti a továbbjutásról, osztálykülönbség esetén viszont egy meccsre kerül sor az alacsonyabb osztályú csapat pályaválasztásával. Ezúttal a két nemnél külön rendezik meg a négyes döntőt.

Várhatóan az elmúlt évek legmagasabb színvonalú férfibajnoksága rajtol el hétfőn, az élcsapatok ugyanis jelentősen erősítettek a nyáron. A címvédő székesfehérvári MÁV Előrénél volt a legkisebb a mozgás, gyakorlatilag együtt tudták tartani a keretet, erősítésként három válogatott játékos, Ambrus Bence, Kecskeméti Bálint és Varga Péter érkezett az argentin Omar Pelillo csapatába.

Az ezüstérmes Kaposvár állománya alaposan kicserélődött: a kispadon a szlovén Zoran Kedacic váltotta a szerb Szlobodan Prakljacsicsot, és vele négy új légiós, illetve a korábbi válogatott Dávid Csanád is érkezett. A bronzérmes VRC Kazincbarcikához visszatért Árva Milán és a válogatott Bibók Balázs, valamint a kubai Leandro Lescay és a lengyel Igor Gniecki áll a vezetőedzőként már hatodik idényét kezdő Toronyai Miklós rendelkezésére.

A legutóbb negyedik MAFC-nál a Békéscsaba női csapatának másodedzőjeként folytató Pápai Pétert az újonc Gyenes Márió váltotta a kispadon, és nagy kérdés, hogy az ezúttal idegenlégiós nélkül szereplő, de Keen Cameron személyében a magyar válogatott kezdőfeladóját szerződtető fővárosi együttes idén is bejut-e az elődöntőbe. A tavasszal ötödikként záró Debrecen is a négy közé vágyik, a 2006 óta Fodor Antal vezette alakulat a feladó Óhidi Richárd mellett a bolgár Ivan Taszevvel erősített.

A szebb napokat látó, az előző idényben azonban csak hetedik Pénzügyőr újra éremre pályázik, mégpedig új edzővel, idősebb Grózer Györggyel, akinek az eddigi tréner, Nacsa Gábor lesz a segítője. A fővárosi együttes minden légiósától megvált, helyükre az előző idényben a MAFC pontvágója, a kubai Raico Altunaga, Kazincbarcikáról a brazil Davi Pozzobon, illetve a vezetőedző fia, a német Tim Grózer érkezett.

A rájátszást érő maradék két helyért nagy lesz a tülekedés: az alaposan megfiatalított, de rutinos játékosokat – Szabó Alpár, Török Szabolcs és Farkas Péter – is foglalkoztató, Deák Márk irányította Kecskemét és a Bartal Gergely személyében új vezetőedzőt avató TFSE erre a leginkább esélyes. Ugyancsak új szakember, Tamasi Ákos irányítja az alaposan átalakuló Dágot, amely a fővárosban játssza mérkőzéseit, és a Miskolci EAFC-nál is volt jövés-menés, Kovács Zoltán azonban maradt a kispadon.

Az előző idényben utolsó előtti Szeged (amelynek kispadját az idény közben vette át Strezeneczki Gyula), a sereghajtó Dunaújváros, amelyet 2009 óta Tomanóczy Tibor irányít, és újonc edzőjével, Bede Gáborral a Szolnok ebben az idényben elsősorban a fiatalokra épít, így ha a nagyokkal nem is, egymás között várhatóan izgalmas csatákat vívhat.

Négy együttes kiemelkedhet

A hölgyekhez hasonlóan nehéz október közepén megjósolni a bajnokság végeredményét, hiszen január 31-ig bármelyik klub szabadon igazolhat játékost. Tény, négy csapat jelentős erősítésbe fogott, ők várhatóan kiemelkednek a mezőnyből, de a DEAC, a MAFC, a TFSE és a Kecskemét is képes lehet meglepetésre.

AZ NS TIPPJEI

1. MÁV Előre

2. Kaposvár

3. Kazincbarcika

4. Pénzügyőr

5. MAFC

6. Debrecen

7. TFSE

8. Kecskemét

9. Dág

10. Miskolc

11. Szeged

12. Dunaújváros

13. Szolnok

Három csapatunk a nemzetközi kupákban

Ebben az idényben három magyar férficsapat szerepel a nemzetközi kupaporondon, az más kérdés, hogy az ezüstérmes Kaposvár és a bronzérmes Kazincbarcika éppen egymás ellen játszik a harmadik számú kontinentális klubsorozatnak számító Challenge-kupa selejtezőjében. A győztes a spanyol Valenciával találkozik. A bajnoki és MK-címvédő MÁV Előre a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában a spanyol Las Palmasszal játszik, ha ezt az akadályt sikerrel veszi, a bosnyák Odzak és a görög Olympiakosz párharcának továbbjutójával találkozik, a főtáblára jutásért azonban még egy párharcot meg kellene nyernie. Ha kikap a spanyoloktól, úgy a CEV-kupában folytathatja a német Giesen ellen. A fehérváriak a Közép-európai Ligában is elindulnak.