Másodszor is nyert, bejutott a Balatonfüred a legjobb 16 közé a kézilabda Európa-kupában

UGYANÚGY HÁROM GÓLLAL nyerte meg a hazai visszavágót a Balatonfüred az Ek harmadik körében, mint a Bécsben megrendezett első mérkőzést. A Fivers ezúttal is nagyon megnehezítette a magyar csapat dolgát, ami lehet, hogy nem akkora probléma a török Beykoz és az azeri Kur elleni tükörsima párharcok után.

Kis Ákos együttese hatból hat meccset megnyerve jutott be a februári nyolcaddöntőbe, amelynek sorsolását kedden tartják.

A Balatonfüred mellett a Mol Tatabánya KC is versenyben van még a harmadik számú európai klubtrófeáért.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

BALATONFÜREDI KSE–HC FIVERS WAT MARGARETEN (osztrák) 32–29 (16–14)

Balatonfüred, 300 néző. Vezette: D. Loncar, Z. Loncar (horvátok)

BALATONFÜRED: Füstös – HORNYÁK P. 6 (3), Rozman 3, Szretenovics, Garajszki 1, Varga M. 3, BÓKA 5. Csere: DEMÉNYI (kapus), Németh B. 2, Tóth N., Fekete B. 2, SIMOTICS 3, Klucsik, MELNYICSUK 4, Urbán-Patocskai 3 (2), Szabó L. Edző: Kis Ákos

HC FIVERS: Novikov – Riede 2, Dvorak 3, SCHUH 8 (3), Danhel 1, RUDNICKI 4, LICHTBLAU 5. Csere: Konstantin (kapus), Heizinger, Tikvics, Pavlinka, Martinovic 3 (3), Rattensperger 1, Maksics 2, Miljanics, Breit. Edző: Peter Eckl

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–2. 10. p.: 5–5. 15. p.: 7–7. 21. p.: 11–7. 27. p.: 14–14. 35. p.: 19–17. 40. p.: 23–21. 46. p.: 27–25. 52. p.: 28–28. 58. p.: 31–29

Kiállítások: 6, ill. 14 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 7/6

Továbbjutott: a Balatonfüred, kettős győzelemmel (66–60-as gólkülönbséggel)

MESTERMÉRLEG

Kis Ákos: – Tudtuk, hogy nincs lefutva a párharc. Az osztrákoknak nem volt hétközi mérkőzésük, így frissebbek voltak. A lényeg, hogy a meccset és a párharcot is megnyertük, kíváncsian várjuk a sorsolást.

Peter Eckl: – A Balatonfüred megérdemelten jutott tovább. Nagyon fiatal a csapatunk, gyorsan játszunk, de még sokat hibázunk. Mindent megpróbáltunk, de a Füred a jobb együttes.

Tudósított: BURKA TIBOR