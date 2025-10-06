Nemzeti Sportrádió

Bejutott a női strandröplabdázók európai klubkupa-döntőjébe az ÉDRA

2025.10.06. 18:23
Villám Lilla és Kun Stefánia (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Kun Stefánia Észak-Dunántúli Röplabda Akadémia Zolnai Flóra Szabó Izabella Tajda Lovsin Ziva Javornik Villám Lilla strandröplabda
Az Észak-Dunántúli Röplabda Akadémia (ÉDRA) női csapata bejutott a strandröplabdázók európai klubkupa-döntőjébe, miután megnyerte a hétvégi, székesfehérvári selejtezőtornát.

Az európai szövetség (CEV) a honlapján számolt be arról, hogy a magyar együttes – amelyet Villám Lilla, Kun Stefánia, Zolnai Flóra, Szabó Izabella, illetve az egyaránt szlovén Tajda Lovsin és Ziva Javornik alkotott – szettveszteség nélkül kerekedett horvát, norvég és osztrák ellenfele fölé, így készülhet a novemberi, görögországi nyolcas döntőre.

Az ÉDRA-n kívül szerb, litván, spanyol, francia, ukrán, görög és szlovén klub alkotja majd a női mezőnyt Heraklionban.

A férfiaknál az SRSE lépett homokra a székesfehérvári selejtezőben, ahol két győzelemmel és egy vereséggel második helyen zárt, így nem jutott tovább.

 

