Bejutott a női strandröplabdázók európai klubkupa-döntőjébe az ÉDRA

Az európai szövetség (CEV) a honlapján számolt be arról, hogy a magyar együttes – amelyet Villám Lilla, Kun Stefánia, Zolnai Flóra, Szabó Izabella, illetve az egyaránt szlovén Tajda Lovsin és Ziva Javornik alkotott – szettveszteség nélkül kerekedett horvát, norvég és osztrák ellenfele fölé, így készülhet a novemberi, görögországi nyolcas döntőre.

Az ÉDRA-n kívül szerb, litván, spanyol, francia, ukrán, görög és szlovén klub alkotja majd a női mezőnyt Heraklionban.

A férfiaknál az SRSE lépett homokra a székesfehérvári selejtezőben, ahol két győzelemmel és egy vereséggel második helyen zárt, így nem jutott tovább.