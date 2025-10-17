Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda: jól kezdtek a lányok a főtáblán az U21-es vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.10.17. 11:15
null
Címkék
Kun Stefánia Honti-Majoros Chiara utánpótlás strandröplabda utánpótlássport
Kun Stefánia és Honti-Majoros Chiara két sikerrel nyitott a főtáblán: előbb thaiföldi, majd Costa Rica-i párost vert a csoportkör első játéknapján a mexikói U21-es strandröplabda-világbajnokságon. A fiúk között Tari Bence és Veress Ákos vereséggel kezdett.

A magyar párosok két győzelemmel és egy vereséggel zárták a mexikói Pueblában zajló U21-es strandröplabda-világbajnokság első főtáblás versenynapját. A nők mezőnyében Kun Stefánia és Honti-Majoros Chiara azok után, hogy lett kettőst múlt felül a selejtezőben (2:0), a csoportkörben is folytatta remeklését: a lányok előbb a thaiföldiek ellen nyertek szetthátrányból (2:1), majd magabiztosan verték a Costa Rica-i egységet (2:0). Eközben a fiúknál az U20-as Eb-bronzérmes Tari Bence és Veress Ákos az első mérkőzésen 2:1-re kikapott az olaszoktól.

Pénteken a fiúkra újabb két, a lányokra egy meccs vár a csoportkör hátralévő részében. A másik magyar férfi kettős, Borbély Boldizsár és Niemeier Lukas a selejtezőben búcsúzott.

(Kiemelt képen:Honti-Majoros Chiara (jobbra) és Kun Stefánia Forrás: volleyballworld.com)

Kun Stefánia Honti-Majoros Chiara utánpótlás strandröplabda utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Ökölvívás: húsz magyarral szombaton kezdődik a budvai U15-ös Eb

Utánpótlássport
32 perce

Kosárlabda: Josepovits Kinga megérett a nagyobb szerepre az NB I-ben

Utánpótlássport
18 órája

Sakk: középmezőnyben a magyarok az ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
20 órája

Labdarúgás: Argentína és Marokkó játssza az U20-as vb-döntőt

Utánpótlássport
Tegnap, 15:07

Vívás: Papp Jázmin remek szezonkezdés után eredményes évet vár

Utánpótlássport
2025.10.15. 18:05

Úszás: középpontban a budapesti ifi Eb-vel alakul a honi versenynaptár

Utánpótlássport
2025.10.15. 14:51

Leterhelt fiatalok: jóból is megárt a sok

Utánpótlássport
2025.10.15. 09:03

Sportlövészet: a pisztolyosok megérdemelték itthon az ifi Eb-érmet

Utánpótlássport
2025.10.14. 19:06
Ezek is érdekelhetik