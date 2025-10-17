Strandröplabda: jól kezdtek a lányok a főtáblán az U21-es vb-n

A magyar párosok két győzelemmel és egy vereséggel zárták a mexikói Pueblában zajló U21-es strandröplabda-világbajnokság első főtáblás versenynapját. A nők mezőnyében Kun Stefánia és Honti-Majoros Chiara azok után, hogy lett kettőst múlt felül a selejtezőben (2:0), a csoportkörben is folytatta remeklését: a lányok előbb a thaiföldiek ellen nyertek szetthátrányból (2:1), majd magabiztosan verték a Costa Rica-i egységet (2:0). Eközben a fiúknál az U20-as Eb-bronzérmes Tari Bence és Veress Ákos az első mérkőzésen 2:1-re kikapott az olaszoktól.

Pénteken a fiúkra újabb két, a lányokra egy meccs vár a csoportkör hátralévő részében. A másik magyar férfi kettős, Borbély Boldizsár és Niemeier Lukas a selejtezőben búcsúzott.

(Kiemelt képen:Honti-Majoros Chiara (jobbra) és Kun Stefánia Forrás: volleyballworld.com)