Nemzeti Sportrádió: sportágtörténeti strandröplabdasiker Törökországban

Nem akármilyen bravúrt hajtott végre a Kun Stefánia, Villám Lilla női strandröplabdapáros a törökországi Balikesirben rendezett Beach Pro Tour Futures-versenyen, ahonnan első magyar párosként aranyéremmel tértek haza. A Nemzeti Sportrádióban készített interjúban Kun Stefánia elmondta: életük legjobb döntése volt, hogy nyolc hónappal korábban összeálltak.

„Előzőleg volt egy future-verseny Kínában, ahol másodikok lettünk, úgyhogy már akkor megéreztük, milyen érmesnek lenni, viszont utána nem úgy alakultak a dolgok, ahogy terveztük. Elég sok rossz versenyünk volt, nem voltunk a legjobb formánkban, és ezt lélekben és mentálisan is megéreztük, mélypontra kerültünk. Ám Törökország előtt voltunk Varsóban is, ott sikerült erőre kapnunk és beverekedni magunkat a legjobb négybe, ahol döntő szettben maradtunk le a bronzról. Ezután Balikesirbe már úgy mentünk, hogy érmet szeretnénk szerezni, és meg is nyertük – még magunk sem akarjuk elhinni, hogy nyolc hónapnyi közös munka ilyen eredményeket hozott” – számolt be az idei történésekről a tizenkilenc éves játékos.

Az interjúban a fiatal röplabdázónő arról is beszélt: bár a körülmények egyre jobbak, a sportág gyakorlatilag még gyerekcipőben jár Magyarországon, de azon vannak, hogy kilépjenek a teremben játszott röplabda árnyékából.

„Idehaza inkább a teremröplabdát ismerik többen, és sokan úgy gondolják, a strandröplabda ennek az »árnyéka«, pedig hatalmas lehetőségek vannak benne, és sokszor egyszerűbb is kijutni egy-egy Európa- vagy világbajnokságra, esetleg egy olimpiára. Mi azon dolgozunk, hogy minél több ember megismerje a sportágat, és olyan eredményeket igyekszünk produkálni, hogy minél több ember lássa, ez egy olimpiai sportág, amelyből magyarok is tudják majd kvalifikálni magukat.”