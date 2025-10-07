Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Sportrádió: sportágtörténeti strandröplabdasiker Törökországban

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.07. 20:38
null
Villám Lilla és Kun Stefánia (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Nemzeti Sportrádió Kun Stefánia Beach Pro Tour Futures strandröplabda Villám Lilla
A magyar bajnoki ezüstérmes Kun Stefánia, Villám Lilla páros történelmi győzelmet aratott a törökországi Balikesirben megrendezett Beach Pro Tour Futures-versenyen, hiszen mindezt első magyarként érték el. Nem volt könnyű dolguk, mivel az időjárás nem volt a legkedvezőbb, többször is orkán erejű széllel kellett megküzdeniük a sportolóknak. Az élményekről és a kiválóan sikerült elmúlt néhány hétről Kun Stefánia beszélt a Nemzeti Sportrádióban.

Nem akármilyen bravúrt hajtott végre a Kun Stefánia, Villám Lilla női strandröplabdapáros a törökországi Balikesirben rendezett Beach Pro Tour Futures-versenyen, ahonnan első magyar párosként aranyéremmel tértek haza. A Nemzeti Sportrádióban készített interjúban Kun Stefánia elmondta: életük legjobb döntése volt, hogy nyolc hónappal korábban összeálltak.

„Előzőleg volt egy future-verseny Kínában, ahol másodikok lettünk, úgyhogy már akkor megéreztük, milyen érmesnek lenni, viszont utána nem úgy alakultak a dolgok, ahogy terveztük. Elég sok rossz versenyünk volt, nem voltunk a legjobb formánkban, és ezt lélekben és mentálisan is megéreztük, mélypontra kerültünk. Ám Törökország előtt voltunk Varsóban is, ott sikerült erőre kapnunk és beverekedni magunkat a legjobb négybe, ahol döntő szettben maradtunk le a bronzról. Ezután Balikesirbe már úgy mentünk, hogy érmet szeretnénk szerezni, és meg is nyertük – még magunk sem akarjuk elhinni, hogy nyolc hónapnyi közös munka ilyen eredményeket hozott” – számolt be az idei történésekről a tizenkilenc éves játékos.

Az interjúban a fiatal röplabdázónő arról is beszélt: bár a körülmények egyre jobbak, a sportág gyakorlatilag még gyerekcipőben jár Magyarországon, de azon vannak, hogy kilépjenek a teremben játszott röplabda árnyékából.

„Idehaza inkább a teremröplabdát ismerik többen, és sokan úgy gondolják, a strandröplabda ennek az »árnyéka«, pedig hatalmas lehetőségek vannak benne, és sokszor egyszerűbb is kijutni egy-egy Európa- vagy világbajnokságra, esetleg egy olimpiára. Mi azon dolgozunk, hogy minél több ember megismerje a sportágat, és olyan eredményeket igyekszünk produkálni, hogy minél több ember lássa, ez egy olimpiai sportág, amelyből magyarok is tudják majd kvalifikálni magukat.”

 

Nemzeti Sportrádió Kun Stefánia Beach Pro Tour Futures strandröplabda Villám Lilla
Legfrissebb hírek

Jól megy a skóciai kölcsönjáték Keresztes Krisztiánnak

Minden más foci
56 perce

Dragóner Attila: Az örmények most már éhesek a sikerre

Magyar válogatott
2 órája

Tiszeker Ágnes: A „doppingolimpiának” nagyon rossz üzenete van a sport számára

Egyéb egyéni
Tegnap, 21:28

Bejutott a női strandröplabdázók európai klubkupa-döntőjébe az ÉDRA

Röplabda
Tegnap, 18:23

„Ez egy nagyon nehéz folyamat volt” – Szilágyi Réka a visszavonulásáról

Atlétika
2025.10.03. 17:48

Eltitkolt futballsztárjaink a vasfüggönyön túl

Labdarúgó NB I
2025.10.03. 10:00

Világszínvonalú cheer edzőképzés indul hazánkban

Egyéb egyéni
2025.09.29. 20:30

Battai Sugár: Meg kellett érnem arra, hogy befejező ember legyek

Egyéb egyéni
2025.09.29. 20:05
Ezek is érdekelhetik