Jövőre Lengyelországban lesz a strandröplabda Eb

2025.11.21. 16:31
Jövőre Stare Jablonki ad otthont a strandröplabda Európa-bajnokságnak (Fotó: cev.eu)
A lengyelországi Stare Jablonkiban rendezik jövőre a strandröplabda Európa-bajnokságot.

Az Európai Röplabdaszövetség (CEV) honlapjának közlése szerint ez lesz a sportág első kontinenstornája Lengyelországban. Az Eb augusztus 12-én kezdődik és 16-ig tart majd.

Az észak-lengyel város ugyanakkor nem ismeretlen a strandröplabdázóknak, ugyanis 2013-ban itt rendezték a világbajnokságot.

A tornán nemenként 32 páros indulhat. A magyarok közül a nőknél idén Kun Stefánia és Villám Lilla ötödik számú tartalék volt, ám végül nem léphettek homokra.

 

