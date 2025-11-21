Jövőre Lengyelországban lesz a strandröplabda Eb

A lengyelországi Stare Jablonkiban rendezik jövőre a strandröplabda Európa-bajnokságot.
Az Európai Röplabdaszövetség (CEV) honlapjának közlése szerint ez lesz a sportág első kontinenstornája Lengyelországban. Az Eb augusztus 12-én kezdődik és 16-ig tart majd.
Az észak-lengyel város ugyanakkor nem ismeretlen a strandröplabdázóknak, ugyanis 2013-ban itt rendezték a világbajnokságot.
A tornán nemenként 32 páros indulhat. A magyarok közül a nőknél idén Kun Stefánia és Villám Lilla ötödik számú tartalék volt, ám végül nem léphettek homokra.
