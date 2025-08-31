Nemzeti Sportrádió

Franciaország negyeddöntős a női röplabda-világbajnokságon

2025.08.31. 14:36
Franciaország legyőzte Kínát (Fotó: Instagram, Volleyballworld)
röplabda Kína Franciaország
Franciaország meglepetésre 3:1-re legyőzte Kínát a Thaiföldön zajló női röplabda-világbajnokság nyolcaddöntőjében, vasárnap.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a csapatkapitány Héléna Cazaute 22, Iman Ndiaye húsz ponttal járult hozzá a sikerhez. 

A franciák – akiknek ez csupán a negyedik vb-részvételük – Brazíliával vagy a Dominikai Köztársaság csapatával találkoznak majd a legjobb nyolc között, ahová második alkalommal jutottak be. 

A kínaiak az elmúlt ötven évben minden világbajnokságon ott voltak, és csak egyszer, 2010-ben nem jutottak negyeddöntőbe. 

Eredmény, nyolcaddöntő: 
Franciaország–Kína 3:1 (20, 25, -22, 20) 
később: 
Brazília–Dominikai Köztársaság 15.30

 

