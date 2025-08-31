Franciaország negyeddöntős a női röplabda-világbajnokságon

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a csapatkapitány Héléna Cazaute 22, Iman Ndiaye húsz ponttal járult hozzá a sikerhez.

A franciák – akiknek ez csupán a negyedik vb-részvételük – Brazíliával vagy a Dominikai Köztársaság csapatával találkoznak majd a legjobb nyolc között, ahová második alkalommal jutottak be.

A kínaiak az elmúlt ötven évben minden világbajnokságon ott voltak, és csak egyszer, 2010-ben nem jutottak negyeddöntőbe.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Franciaország–Kína 3:1 (20, 25, -22, 20)

később:

Brazília–Dominikai Köztársaság 15.30