Nemzeti Sportrádió

Megvan a következő két női és férfi röplabda-vb helyszíne

Vágólapra másolva!
2025.09.29. 21:22
null
Először lesz vb a Fülöp-szigeteken (Fotó: FIVB)
Címkék
röplabda röplabda-vb röplabda-világbajnokság
A következő két női röplabda-világbajnokságnak az Egyesült Államok és Kanada közösen, valamint a Fülöp-szigetek ad otthont, míg a férfiak Lengyelországban és Katarban küzdenek majd.

A nemzetközi szövetség (FIVB) honlapján tudatta, hogy a 2027-ben – a sportág történetében először – Észak-Amerikában lesz a női vb. A csoportkör és a nyolcaddöntő négy városát később jelölik ki, de az már biztos, hogy a végjátékot a kaliforniai Anaheimben rendezik, a viadal így főpróbája is lesz az egy évvel későbbi Los Angeles-i olimpiának.

Az FIVB arról is döntött, hogy a négy év múlva esedékes női világbajnokságot a Fülöp-szigeteken rendezik: a távol-keleti ország a vasárnap zárult férfi vb-nek adott otthont, és női tornát először rendez majd.

A következő két férfi világbajnokság is házigazdára talált: 2027-ben Lengyelországban, 2029-ben pedig Katarban lesz a viadal. A lengyelek 2014 és 2022 után harmadszor, míg a közel-keleti állam először látja majd vendégül a világ legjobb röplabdázóit.

A világbajnokságon mindkét nemnél 32 válogatott szerepel, a magyarok a nőknél 1982-ben, a férfiaknál 1978-ban jutottak ki legutóbb a tornára.

 

röplabda röplabda-vb röplabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Férfi röplabda-vb: Csehország a harmadik elődöntős

Röplabda
2025.09.25. 11:40

A címvédő az első elődöntős a röplabda vb-n

Röplabda
2025.09.24. 11:21

Férfi röplabda-vb: negyeddöntőbe jutottak az olaszok

Röplabda
2025.09.21. 11:14

Férfi röplabda-vb: a törökök és a lengyelek is a nyolc között

Röplabda
2025.09.20. 16:25

Röplabda: Brazília bronzérmes lett a női világbajnokságon

Röplabda
2025.09.07. 13:52

Történelmet írtak a törökök a női röplabda-világbajnokságon

Röplabda
2025.09.06. 12:36

Hat magyar páros maradt versenyben a Pro Tour strandröplabda-tornán

Röplabda
2025.09.05. 19:12

A negyeddöntőben búcsúzott az olimpiai ezüstérmes a női röplabda-vb-n

Röplabda
2025.09.04. 17:37
Ezek is érdekelhetik