Megvan a következő két női és férfi röplabda-vb helyszíne

A nemzetközi szövetség (FIVB) honlapján tudatta, hogy a 2027-ben – a sportág történetében először – Észak-Amerikában lesz a női vb. A csoportkör és a nyolcaddöntő négy városát később jelölik ki, de az már biztos, hogy a végjátékot a kaliforniai Anaheimben rendezik, a viadal így főpróbája is lesz az egy évvel későbbi Los Angeles-i olimpiának.

Az FIVB arról is döntött, hogy a négy év múlva esedékes női világbajnokságot a Fülöp-szigeteken rendezik: a távol-keleti ország a vasárnap zárult férfi vb-nek adott otthont, és női tornát először rendez majd.

A következő két férfi világbajnokság is házigazdára talált: 2027-ben Lengyelországban, 2029-ben pedig Katarban lesz a viadal. A lengyelek 2014 és 2022 után harmadszor, míg a közel-keleti állam először látja majd vendégül a világ legjobb röplabdázóit.

A világbajnokságon mindkét nemnél 32 válogatott szerepel, a magyarok a nőknél 1982-ben, a férfiaknál 1978-ban jutottak ki legutóbb a tornára.