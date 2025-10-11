Anglia, Franciaország és Svájc is kijuthat a következő napokban a világbajnokságra

A selejtező vasárnaptól keddig tartó újabb játéknapján Svájc, Franciaország és Anglia is kijuthat a tornára, ehhez azonban a saját győzelme mellett a közvetlen riválisok pontvesztésére is szüksége van.

A százszázalékos Svájc a B-csoportban Szlovéniába látogat, a mögötte négy ponttal második Koszovó a svédek vendége lesz, míg a D jelű négyesben a szintén hibátlan franciák Izlandon lépnek pályára. A mögöttük négypontos Ukrajna Azerbajdzsánt fogadja Krakkóban.

Az ötcsapatos csoportok közül a K-ból Anglia biztosíthatja be vb-részvételét: ha Tomas Tuchel együttese kedden győz Lettországban, akkor a többi eredmény megfelelő alakulása esetén az utolsó két mérkőzésétől függetlenül kijut a tornára.

Az osztrákok ugyanakkor százszázalékos mérlegük ellenére sem biztosíthatják még be vb-részvételüket, de hatalmas lépést tehetnek efelé, ha vasárnap nyernek a románok vendégeként.

Mivel a selejtezők előző fordulójából a mérkőzések egy részét szombaton játsszák, a felsorolt együttesekhez még továbbiak – például a magyarok csoportjában éllovas, Nemzetek Ligája-győztes portugálok, vagy az Európa-bajnok spanyolok – is csatlakozhatnak.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA (a hátralévő októberi mérkőzések)

3. FORDULÓ

E-CSOPORT

2025. október 11., szombat

20.45: Bulgária–Törökország

20.45: Spanyolország–Grúzia

E-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Spanyolország 2 2 – – 9–0 +9 6 2. Grúzia 2 1 – 1 5–3 +2 3 3. Törökország 2 1 – 1 3–8 –5 3 4. Bulgária 2 – – 2 0–6 –6 0

F-CSOPORT

2025. október 11., szombat

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország

20.45: Portugália–Írország

F-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Portugália 2 2 – – 8–2 +6 6 2. Örményország 2 1 – 1 2–6 –4 3 3. MAGYARORSZÁG 2 – 1 1 4–5 –1 1 4. Írország 2 – 1 1 3–4 –1 1

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

2025. október 13., hétfő

20.45: Észak-Írország–Németország

20.45: Szlovákia–Luxemburg

A-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Németország 3 2 – 1 7–3 +4 6 2. Észak-Írország 3 2 – 1 6–4 +2 6 3. Szlovákia 3 2 – 1 3–2 +1 6 4. Luxemburg 3 – – 3 1–8 –7 0



B-CSOPORT

2025. október 13., hétfő

20.45: Szlovénia–Svájc

20.45: Svédország–Koszovó

A B-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Svájc 3 3 – – 9–0 +9 9 2. Koszovó 3 1 1 1 2–4 –2 4 3. Szlovénia 3 – 2 1 2–5 –3 2 4. Svédország 3 – 1 2 2–6 –4 1



C-CSOPORT

2025. október 12., vasárnap

18.00: Skócia–Fehéroroszország

20.45: Dánia–Görögország

C-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Dánia 3 2 1 – 9–0 +9 7 2. Skócia 3 2 1 – 5–1 +4 7 3. Görögország 3 1 – 2 6–7 –1 3 4. Fehéroroszország 3 – – 3 1–13 –12 0



D-CSOPORT

2025. október 13., hétfő

20.45: Izland–Franciaország

20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán

D-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Franciaország 3 3 – – 7–1 +6 9 2. Ukrajna 3 1 1 1 6–6 0 4 3. Izland 3 1 – 2 9–7 +2 3 4. Azerbajdzsán 3 – 1 2 1–9 –8 1



E-CSOPORT

2025. október 14., kedd

20.45: Törökország–Grúzia

20.45: Spanyolország–Bulgária

F-CSOPORT

2025. október 14., kedd

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

7. FORDULÓ

I-CSOPORT

2025. október 11., szombat

18.00: Norvégia–Izrael

20.45: Észtország–Olaszország

I-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Norvégia 5 5 – – 24–3 +21 15 2. Olaszország 4 3 – 1 12–7 +5 9 3. Izrael 5 3 – 2 15–11 +4 9 4. Észtország 5 1 – 4 5–13 –8 3 5. Moldova 5 – – 5 3–25 –22 0



K-CSOPORT

2025. október 11., szombat

15.00: Lettország–Andorra

20.45: Szerbia–Albánia

1. Anglia 5 5 – – 13–0 +13 15 2. Albánia 5 2 2 1 5–3 +2 8 3. Szerbia 4 2 1 1 4–5 –1 7 4. Lettország 5 1 1 3 2–6 –4 4 5. Andorra 5 – – 5 0–10 –10 0 A K-CSOPORT ÁLLÁSA

8. FORDULÓ

G-CSOPORT

2025. október 12., vasárnap

18.00: Hollandia–Finnország

20.45: Litvánia–Lengyelország

G-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Hollandia 5 4 1 – 18–3 +15 13 2. Lengyelország 5 3 1 1 8–4 +4 10 3. Finnország 6 3 1 2 8–9 –1 10 4. Litvánia 6 – 3 3 6–9 –3 3 5. Málta 6 – 2 4 1–16 –15 2



H-CSOPORT

2025. október 12., vasárnap

15.00: San Marino–Ciprus

20.45: Románia–Ausztria

H-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Ausztria 5 5 – – 19–2 +17 15 2. Bosznia-Hercegovina 6 4 1 1 13–5 +8 13 3. Románia 5 2 1 2 10–6 +4 7 4. Ciprus 6 1 2 3 7–9 –2 5 5. San Marino 6 – – 6 1–28 –27 0

I-CSOPORT

2025. október 14., kedd

18.00: Észtország–Moldova

20.45: Olaszország–Izrael

J-CSOPORT

2025. október 13., hétfő

20.45: Észak-Macedónia–Kazahsztán

20.45: Wales–Belgium

A J-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Észak-Macedónia 6 3 3 – 11–2 +9 12 2. Belgium 5 3 2 – 17–4 +13 11 3. Wales 5 3 1 1 11–6 +5 10 4. Kazahsztán 6 2 – 4 7–11 –4 6 5. Liechtenstein 6 – – 6 0–23 –23 0

K-CSOPORT

2025. október 14., kedd

20.45: Andorra–Szerbia

20.45: Lettország–Anglia

L–CSOPORT

2025. október 12., vasárnap

18.00: Feröer–Csehország

20.45: Horvátország–Gibraltár