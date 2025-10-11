Anglia, Franciaország és Svájc is kijuthat a következő napokban a világbajnokságra

A selejtező vasárnaptól keddig tartó újabb játéknapján Svájc, Franciaország és Anglia is kijuthat a tornára, ehhez azonban a saját győzelme mellett a közvetlen riválisok pontvesztésére is szüksége van.
A százszázalékos Svájc a B-csoportban Szlovéniába látogat, a mögötte négy ponttal második Koszovó a svédek vendége lesz, míg a D jelű négyesben a szintén hibátlan franciák Izlandon lépnek pályára. A mögöttük négypontos Ukrajna Azerbajdzsánt fogadja Krakkóban.
Az ötcsapatos csoportok közül a K-ból Anglia biztosíthatja be vb-részvételét: ha Tomas Tuchel együttese kedden győz Lettországban, akkor a többi eredmény megfelelő alakulása esetén az utolsó két mérkőzésétől függetlenül kijut a tornára.
Az osztrákok ugyanakkor százszázalékos mérlegük ellenére sem biztosíthatják még be vb-részvételüket, de hatalmas lépést tehetnek efelé, ha vasárnap nyernek a románok vendégeként.
Mivel a selejtezők előző fordulójából a mérkőzések egy részét szombaton játsszák, a felsorolt együttesekhez még továbbiak – például a magyarok csoportjában éllovas, Nemzetek Ligája-győztes portugálok, vagy az Európa-bajnok spanyolok – is csatlakozhatnak.
A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.
VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA (a hátralévő októberi mérkőzések)
3. FORDULÓ
E-CSOPORT
2025. október 11., szombat
20.45: Bulgária–Törökország
20.45: Spanyolország–Grúzia
|E-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
|Gk
|P
|1. Spanyolország
2
2
–
–
9–0
|+9
|6
|2. Grúzia
2
1
–
1
5–3
|+2
|3
|3. Törökország
2
1
–
1
3–8
|–5
|3
|4. Bulgária
2
–
–
2
0–6
|–6
|0
F-CSOPORT
2025. október 11., szombat
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
2
2
–
–
8–2
|+6
|6
|2. Örményország
2
1
–
1
2–6
|–4
|3
|3. MAGYARORSZÁG
2
–
1
1
4–5
|–1
|1
|4. Írország
2
–
1
1
3–4
|–1
|1
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
2025. október 13., hétfő
20.45: Észak-Írország–Németország
20.45: Szlovákia–Luxemburg
|A-CSOPORT
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Németország
3
2
–
1
7–3
+4
6
|2. Észak-Írország
3
2
–
1
6–4
+2
6
|3. Szlovákia
3
2
–
1
3–2
+1
6
|4. Luxemburg
3
–
–
3
1–8
–7
0
B-CSOPORT
2025. október 13., hétfő
20.45: Szlovénia–Svájc
20.45: Svédország–Koszovó
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Svájc
3
3
–
–
9–0
+9
9
|2. Koszovó
3
1
1
1
2–4
–2
4
|3. Szlovénia
3
–
2
1
2–5
–3
2
|4. Svédország
3
–
1
2
2–6
–4
1
C-CSOPORT
2025. október 12., vasárnap
18.00: Skócia–Fehéroroszország
20.45: Dánia–Görögország
|C-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
|Gk
|P
|1. Dánia
3
2
1
–
9–0
|+9
|7
|2. Skócia
3
2
1
–
5–1
|+4
|7
|3. Görögország
3
1
–
2
6–7
|–1
|3
|4. Fehéroroszország
3
–
–
3
1–13
|–12
|0
D-CSOPORT
2025. október 13., hétfő
20.45: Izland–Franciaország
20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán
|D-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Franciaország
3
3
–
–
|7–1
|+6
|9
|2. Ukrajna
3
1
1
1
|6–6
|0
|4
|3. Izland
3
1
–
2
|9–7
|+2
|3
|4. Azerbajdzsán
3
–
1
2
|1–9
|–8
|1
E-CSOPORT
2025. október 14., kedd
20.45: Törökország–Grúzia
20.45: Spanyolország–Bulgária
F-CSOPORT
2025. október 14., kedd
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
7. FORDULÓ
I-CSOPORT
2025. október 11., szombat
18.00: Norvégia–Izrael
20.45: Észtország–Olaszország
|I-CSOPORT
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Norvégia
5
5
–
–
24–3
+21
15
|2. Olaszország
4
3
–
1
12–7
+5
9
|3. Izrael
5
3
–
2
15–11
+4
9
|4. Észtország
5
1
–
4
5–13
–8
3
|5. Moldova
5
–
–
5
3–25
–22
0
K-CSOPORT
2025. október 11., szombat
15.00: Lettország–Andorra
20.45: Szerbia–Albánia
|1. Anglia
5
5
–
–
13–0
+13
15
|2. Albánia
5
2
2
1
5–3
+2
8
|3. Szerbia
4
2
1
1
4–5
–1
7
|4. Lettország
5
1
1
3
2–6
–4
4
|5. Andorra
5
–
–
5
0–10
–10
0
8. FORDULÓ
G-CSOPORT
2025. október 12., vasárnap
18.00: Hollandia–Finnország
20.45: Litvánia–Lengyelország
|G-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
|Gk
|P
|1. Hollandia
5
4
1
–
18–3
|+15
|13
|2. Lengyelország
5
3
1
1
8–4
|+4
|10
|3. Finnország
6
3
1
2
8–9
|–1
|10
|4. Litvánia
6
–
3
3
6–9
|–3
|3
|5. Málta
6
–
2
4
1–16
|–15
|2
H-CSOPORT
2025. október 12., vasárnap
15.00: San Marino–Ciprus
20.45: Románia–Ausztria
|H-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ausztria
5
5
–
–
19–2
+17
15
|2. Bosznia-Hercegovina
6
4
1
1
13–5
+8
13
|3. Románia
5
2
1
2
10–6
+4
7
|4. Ciprus
6
1
2
3
7–9
–2
5
|5. San Marino
6
–
–
6
1–28
–27
0
I-CSOPORT
2025. október 14., kedd
18.00: Észtország–Moldova
20.45: Olaszország–Izrael
J-CSOPORT
2025. október 13., hétfő
20.45: Észak-Macedónia–Kazahsztán
20.45: Wales–Belgium
|A J-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Észak-Macedónia
6
3
3
–
11–2
+9
12
|2. Belgium
5
3
2
–
17–4
+13
11
|3. Wales
5
3
1
1
11–6
+5
10
|4. Kazahsztán
6
2
–
4
7–11
–4
6
|5. Liechtenstein
6
–
–
6
0–23
–23
0
K-CSOPORT
2025. október 14., kedd
20.45: Andorra–Szerbia
20.45: Lettország–Anglia
L–CSOPORT
2025. október 12., vasárnap
18.00: Feröer–Csehország
20.45: Horvátország–Gibraltár
|L-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Horvátország
5
4
1
–
17–1
+16
13
|2. Csehország
6
4
1
1
11–6
+5
13
|3. Feröer
6
3
–
3
8–5
+3
9
|4. Montenegró
6
2
–
4
4–13
–9
6
|5. Gibraltár
5
–
–
5
2–17
–15
0