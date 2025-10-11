Anglia, Franciaország és Svájc is kijuthat a következő napokban a világbajnokságra

Nemzeti Sportrádió

Több európai csapat is akár már a következő napokban biztosíthatja részvételét a jövő évi labdarúgó világbajnokságon.

A selejtező vasárnaptól keddig tartó újabb játéknapján Svájc, Franciaország és Anglia is kijuthat a tornára, ehhez azonban a saját győzelme mellett a közvetlen riválisok pontvesztésére is szüksége van.

A százszázalékos Svájc a B-csoportban Szlovéniába látogat, a mögötte négy ponttal második Koszovó a svédek vendége lesz, míg a D jelű négyesben a szintén hibátlan franciák Izlandon lépnek pályára. A mögöttük négypontos Ukrajna Azerbajdzsánt fogadja Krakkóban.

Az ötcsapatos csoportok közül a K-ból Anglia biztosíthatja be vb-részvételét: ha Tomas Tuchel együttese kedden győz Lettországban, akkor a többi eredmény megfelelő alakulása esetén az utolsó két mérkőzésétől függetlenül kijut a tornára.

Az osztrákok ugyanakkor százszázalékos mérlegük ellenére sem biztosíthatják még be vb-részvételüket, de hatalmas lépést tehetnek efelé, ha vasárnap nyernek a románok vendégeként.

Mivel a selejtezők előző fordulójából a mérkőzések egy részét szombaton játsszák, a felsorolt együttesekhez még továbbiak – például a magyarok csoportjában éllovas, Nemzetek Ligája-győztes portugálok, vagy az Európa-bajnok spanyolok – is csatlakozhatnak.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA (a hátralévő októberi mérkőzések)
3. FORDULÓ
E-CSOPORT
2025. október 11., szombat
20.45: Bulgária–Törökország
20.45: Spanyolország–Grúzia

E-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Spanyolország

2

2

9–0

+96
2. Grúzia

2

1

1

5–3

+23
3. Törökország

2

1

1

3–8

–53
4. Bulgária

2

2

0–6

–60

F-CSOPORT
2025. október 11., szombat
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország

F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Portugália

2

2

8–2

+66
2. Örményország

2

1

1

2–6

–43
3. MAGYARORSZÁG

2

1

1

4–5

–11
4. Írország

2

1

1

3–4

–11

4. FORDULÓ
A-CSOPORT
2025. október 13., hétfő
20.45: Észak-Írország–Németország
20.45: Szlovákia–Luxemburg

A-CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Németország

3

2

1

7–3

+4

6

2. Észak-Írország

3

2

1

6–4

+2

6

3. Szlovákia

3

2

1

3–2

+1

6

4. Luxemburg

3

3

1–8

–7

0


B-CSOPORT
2025. október 13., hétfő
20.45: Szlovénia–Svájc
20.45: Svédország–Koszovó

A B-CSOPORT ÁLLÁSA       
1. Svájc

3

3

9–0

+9

9

2. Koszovó

3

1

1

1

2–4

–2

4

3. Szlovénia

3

2

1

2–5

–3

2

4. Svédország

3

1

2

2–6

–4

1


C-CSOPORT
2025. október 12., vasárnap
18.00: Skócia–Fehéroroszország
20.45: Dánia–Görögország

C-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Dánia

3

2

1

9–0

+97
2. Skócia

3

2

1

5–1

+47
3. Görögország

3

1

2

6–7

–13
4. Fehéroroszország

3

3

1–13

–120


D-CSOPORT
2025. október 13., hétfő
20.45: Izland–Franciaország
20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán

D-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Franciaország

3

3

7–1+69
2. Ukrajna

3

1

1

1

6–604
3. Izland

3

1

2

9–7+23
4. Azerbajdzsán

3

1

2

1–9–81


E-CSOPORT
2025. október 14., kedd
20.45: Törökország–Grúzia
20.45: Spanyolország–Bulgária
F-CSOPORT
2025. október 14., kedd
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

7. FORDULÓ
I-CSOPORT
2025. október 11., szombat
18.00: Norvégia–Izrael
20.45: Észtország–Olaszország

I-CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Norvégia

5

5

24–3

+21

15

2. Olaszország

4

3

1

12–7

+5

9

3. Izrael

5

3

2

15–11

+4

9

4. Észtország

5

1

4

5–13

–8

3

5. Moldova

5

5

3–25

–22

0


K-CSOPORT
2025. október 11., szombat
15.00: Lettország–Andorra
20.45: Szerbia–Albánia

1. Anglia

5

5

13–0

+13

15

2. Albánia

5

2

2

1

5–3

+2

8

3. Szerbia

4

2

1

1

4–5

–1

7

4. Lettország

5

1

1

3

2–6

–4

4

5. Andorra

5

5

0–10

–10

0

A K-CSOPORT ÁLLÁSA

8. FORDULÓ
G-CSOPORT
2025. október 12., vasárnap
18.00: Hollandia–Finnország
20.45: Litvánia–Lengyelország

G-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Hollandia

5

4

1

18–3

+1513
2. Lengyelország

5

3

1

1

8–4

+410
3. Finnország

6

3

1

2

8–9

–110
4. Litvánia

6

3

3

6–9

–33
5. Málta

6

2

4

1–16

–152


H-CSOPORT
2025. október 12., vasárnap
15.00: San Marino–Ciprus
20.45: Románia–Ausztria

H-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Ausztria

5

5

19–2

+17

15

2. Bosznia-Hercegovina

6

4

1

1

13–5

+8

13

3. Románia

5

2

1

2

10–6

+4

7

4. Ciprus

6

1

2

3

7–9

–2

5

5. San Marino

6

6

1–28

–27

0

I-CSOPORT
2025. október 14., kedd
18.00: Észtország–Moldova
20.45: Olaszország–Izrael

J-CSOPORT
2025. október 13., hétfő
20.45: Észak-Macedónia–Kazahsztán
20.45: Wales–Belgium

A J-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Észak-Macedónia

6

3

3

11–2

  +9

12

2. Belgium

5

3

2

17–4

+13

11

3. Wales

5

3

1

1

11–6

  +5

10

4. Kazahsztán

6

2

4

  7–11

  –4

  6

5. Liechtenstein

6

6

  0–23

–23

  0

K-CSOPORT
2025. október 14., kedd
20.45: Andorra–Szerbia
20.45: Lettország–Anglia

L–CSOPORT
2025. október 12., vasárnap
18.00: Feröer–Csehország
20.45: Horvátország–Gibraltár

L-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Horvátország

5

4

1

17–1

+16

13

2. Csehország

6

4

1

1

11–6

+5

13

3. Feröer

6

3

3

8–5

+3

9

4. Montenegró

6

2

4

4–13

–9

6

5. Gibraltár

5

5

2–17

–15

0

 

 

