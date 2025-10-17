Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Eb: Várnából Szófiába került át a bolgárok csoportja

Vágólapra másolva!
2025.10.17. 14:38
null
Az Arena 8888 (Fotó: Wikipedia)
Címkék
röplabda férfi röplabda Eb röplabda Európa-bajnokság
A nagy érdeklődésre való tekintettel Várna helyett Szófia lesz a házigazdája a jövő évi férfi röplabda Európa-bajnokság bulgáriai mérkőzéseinek.

Az európai szövetség (CEV) honlapján közölte, hogy a bolgár nemzeti csapat múlt havi, hatalmas sikere után – a megfiatalított válogatott ezüstérmet szerzett a Fülöp-szigeteki világbajnokságon – annyira megnőtt az érdeklődés a találkozók iránt, hogy a több mint 12 ezer néző befogadására alkalmas, fővárosi Arena 8888 lesz a helyszín.

Szófia a B-csoport küzdelmei mellett nyolcad- és negyeddöntőknek is otthont ad majd. A bolgárok a címvédő lengyelek mellett az északmacedónokkal, az ukránokkal, a portugálokkal és az izraeliekkel szerepelnek azonos hatosban.

A csoportokból az első négy jut tovább.

A kontinenstornát – melynek a többi házigazdája Kolozsvár, Tampere, valamint négy olasz város, Nápoly, Modena, Torino és Milánó – szeptember 9. és 26. között rendezik.

 

röplabda férfi röplabda Eb röplabda Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

Röplabda: nyolcvanéves a legendás Buzek László

Röplabda
2025.10.08. 07:02

Megvan a következő két női és férfi röplabda-vb helyszíne

Röplabda
2025.09.29. 21:22

A címvédő az első elődöntős a röplabda vb-n

Röplabda
2025.09.24. 11:21

Férfi röplabda-vb: negyeddöntőbe jutottak az olaszok

Röplabda
2025.09.21. 11:14

Férfi röplabda-vb: a törökök és a lengyelek is a nyolc között

Röplabda
2025.09.20. 16:25

Röplabda: Brazília bronzérmes lett a női világbajnokságon

Röplabda
2025.09.07. 13:52

Történelmet írtak a törökök a női röplabda-világbajnokságon

Röplabda
2025.09.06. 12:36

Hat magyar páros maradt versenyben a Pro Tour strandröplabda-tornán

Röplabda
2025.09.05. 19:12
Ezek is érdekelhetik