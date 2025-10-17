Férfi röplabda Eb: Várnából Szófiába került át a bolgárok csoportja

Az európai szövetség (CEV) honlapján közölte, hogy a bolgár nemzeti csapat múlt havi, hatalmas sikere után – a megfiatalított válogatott ezüstérmet szerzett a Fülöp-szigeteki világbajnokságon – annyira megnőtt az érdeklődés a találkozók iránt, hogy a több mint 12 ezer néző befogadására alkalmas, fővárosi Arena 8888 lesz a helyszín.

Szófia a B-csoport küzdelmei mellett nyolcad- és negyeddöntőknek is otthont ad majd. A bolgárok a címvédő lengyelek mellett az északmacedónokkal, az ukránokkal, a portugálokkal és az izraeliekkel szerepelnek azonos hatosban.

A csoportokból az első négy jut tovább.

A kontinenstornát – melynek a többi házigazdája Kolozsvár, Tampere, valamint négy olasz város, Nápoly, Modena, Torino és Milánó – szeptember 9. és 26. között rendezik.