Takács Boglárka: Nem vagyok csalódott, ez az első olimpiám, és nagyon élvezem a versenyzést

– Milyennek érezte ezt a futást?

– Nagyon még nem tudtam végiggondolni és elemezni, de mindenképpen nagyon élveztem. Az idő természetesen nem olyan jó, de úgy éreztem, a mozgásom ezúttal sokkal jobb volt. Szerintem az időjárási körülmények most nem nagyon kedveztek, kicsi ellenszelet, vagy minimális oldalszelet éreztem. Talán ezt a többiek ideje is igazolja, ők sem értek el kiemelkedő eredményt. Kicsit sajnálom, hogy az az eredmény, amit magamban érzek, akár már most is elég lehetett volna egy döntőhöz, de nem jött még ki. Nem vagyok csalódott, ez az első olimpiám, és nagyon élvezem a versenyzést.

– Mennyivel másabb olimpiai elődöntőt futni, mint vb-n, vagy akár Eb-n rajtvonalra állni?

– Próbáltam mindent teljesen kizárni. Ha azt a technikai mozgást fel tudom vinni a pályára, amire képes vagyok, akkor úgy gondolom, ott a helyem az elődöntőben, annak ellenére, hogy esetleg az időeredmények nem ezt mutatják. Az utolsó idővel érkeztem a futamomba, ez azért más versenyeken általában úgy szokott kinézni, hogy vannak akik jobb, és akadnak akik rosszabb idővel rendelkeznek, most körülnéztem, és mindenkié jobb volt. De hamar sikerült ezen túllendülnöm, és mire kiértünk a pályára, már kifejezetten higgadt és nyugodt voltam. Ez számomra jó hír, mert talán kezdem itt érezni a helyem ebben a remek mezőnyben.

– Nem sokat pihenhet, vasárnap már jön a kétszáz méter.

– Igen, nagyon várom a kétszázat is, ami hiányérzet maradt most bennem a száz miatt, azt próbálom a vasárnapi futásba belepakolni és ott is megpróbálom az országos csúcsot megdönteni.