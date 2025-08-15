A matétea is összeköti Szoboszlai Dominiket és Alexis Mac Allistert

A Liverpool argentin játékosa a The Players Tribune-nek adott terjedelmes interjút, amelyben egy kis rész erejéig Szoboszlai Dominikot is érintette.

Alexis Mac Allister egy vicces történeten keresztül beszélt a magyar csapattársával ápolt kapcsolatáról: „Ja, igen! Majdnem elfelejtettem. A dél-amerikai csoportban Szoboszlai Dominikot is örökbe fogadtuk. Nem beszél ugyan spanyolul, de odajön hozzánk, ott ül velünk és megissza az összes matét. Ő a mi örökbefogadott magyar testvérünk” – fogalmazott a középpályás egyebek mellett az interjúban.

Az argentin játékos egyébként egy tavaly márciusi interjújában már beszélt arról, hogy sokat jelent számára a tradicionális dél-amerikai ital, a matétea fogyasztása. Akkor azt mondta: bár több csapattársát is rendszeresen megkínálja, egyedül Szoboszlai volt az, aki rákapott a forró frissítő ízére.