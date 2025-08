A célfotó döntött Kozák Luca és Tóth Anna között, Takács Boglárka ismét duplázott

Takács Boglárka, a 200 méter országos bajnoka: – Mindenképpen szerettem volna címet védeni, a többiek formája és a legjobbjuk alapján úgy gondoltam, ezzel nem lehet gond. Viszont jól kellett futnom, mert egy országos bajnokságon mindenki a legjobbját nyújtja, ahogyan Molnár Janka is egyéni csúcsot futott, és Sulyán Alexa is az idei legjobbját teljesítette. A huszonhárom másodperc elejével nem vagyok igazán elégedett, de nem feltétlenül most kellett kijönnie a csúcsformának. Az eddigiekben nem sokszor tudtam ilyen időt futni, de mostanra stabilizáltam ezt a szintet. Kétszázon is léptünk egyet előre, ebből könnyebb lesz kiugró eredményt produkálni, amikor minden összeáll. Kozák Luca, a 100 méteres gátfutás országos bajnoka: – Tudtam, hogy képes leszek a 12.73-as vb-szinthez közel futni, sajnos most elmaradtam tőle, de a címvédésnek örülök. Úgy éreztem, hogy forog a szél, gáton ez nem a legjobb, mert minden lépésre nagyon oda kell figyelni. Színvonalas verseny volt, Tóth Anna is jó formában van, nemrég a két fő versenyén is jól futott. Tudtam, ha mentálisan is erős lesz, akkor megszorongat. A héten Besztercebányán futok, majd jön a Gyulai István Memorial, bízom benne, hogy ebből a sorozatból kijön egy még jobb eredmény. Egy „edzősebb” időszak után vagyok, de már itt az ob-n sikerült gyorsan futni, ami biztató. Palkovits István, az 5000 méter országos bajnoka: – Munkás futam volt. Sokszor szoktunk arra hivatkozni, hogy ez a munkánk, most ez fogalmazódott meg bennem verseny közben is. Mennem kellett, csinálnom kellett, bele kellett tennem a saját részem. Örülök neki, hogy az idén már másodszor sikerült faragni az egyéni csúcsomon. Amennyire munkás volt, legalább annyira könnyen esett. Úgy érzem, hogy még van benne, szerintem 13:40 alatt tudok. Biztos vagyok benne, hogy ez a következő években ki fog jönni. Egy ilyen akadály után, mint a szombati, tudtam egy ennyire jó eredmény futni, az országos bajnokság méltó zárása volt a szezonomnak. Igaz, még a Gyulai István Memorial hátra van, ott háromezren tervezek rajthoz állni. Kubasi János, a 800 méter országos bajnoka: – Nehéz szavakba önteni ezt az érzést, amikor beértem a célba és tudatosult bennem, hogy megnyertem, akkor egy óriási üvöltés formájában minden kiszakadt belőlem. Már régóta szerettem volna győzni az ob-n, két éve pont ugyanitt, a Nemzeti Atlétikai Központban az utolsó százig jól is álltam, de besavasodtam és egy lökés miatt akkor még nem jött össze. Sokat edzettünk azóta a futásnak erre a részére. Tavaly egy részleges hajlító szakadásom volt, nagyon kellemetlen volt, nem is tudtam futni, csak biciklizni azokban a hónapokban. Visszatekintve arra az időszakra, még különlegesebb ez a siker, örülök, hogy végre felállhattam a dobogó felső fokára. Vindics-Tóth Lili Anna, az 5000 méter országos bajnoka: – Nagyon jó idő volt az ötezer méterhez. Megható volt visszatérni abba a stadionba, ahová kvalifikáltam magam a budapesti világbajnokságra, és ahol együtt futhattam Faith Kipyegonnal, rengeteg hazai néző előtt. Az edzőmmel, Wolfgang Heiniggel megbeszéltük, hogy nincs nagy célunk az idő szempontjából ezen a távon, csak szeretnénk egy jót versenyezni. Kedvezett nekem a tempó, ezerötszáz körül megléptem, jól éreztem magam, örülök a bajnoki címnek. Fontos állomása volt ez az építkezésnek, ami remélhetőleg a szeptemberi félmaratoni országos bajnokságon fog kicsúcsosodni. Először indulok majd ezen a távon, szépen vesszük a lépcsőfokokat a maratoni felé, ami a fő célom lesz majd a következő években. Motivált vagyok, élvezem a közös munkát az edzőmmel. Klassz kis csoportom van, Gesa Krause és Olivia Gürth is az edzőpartnereim között vannak. Hosszú távra tervezünk, a szépen, konzisztensen építkező edzésmódszerünk is megfelel ennek az irányvonalnak.