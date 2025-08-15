Botrány Vas Blanka versenyén, öt csapatot kizárt az UCI az első szakasz előtt

Az UCI korábban bejelentette, hogy az idei női Romandiai Körversenyen fogja tesztelni a kerékpárosok nyomkövetésére használt új rendszerét, amelyhez minden csapattól egy kerékpáros részvételét kérte, akinek a kerékpárjára felszerelhetnek egy 63 grammos jeladót. Ezt a rendszert használják majd a szeptemberi, ruandai világbajnokságon is, a tesztelésnek ez a svájci verseny az utolsó állomása volt.

A romandiai verseny pénteken egy rövid, 4.4 kilométeres hegyi időfutammal kezdődött, ám alig egy órával az első versenyző elindítása előtt, jött a hír, hogy a UCI hat csapatot is kizárhat, mert nem együttműködőek a teszt kivitelezésében. Ráadásul a legnagyobb csapatok közül szórt ki hatot a nemzetközi szövetség, hiszen a Lidl-Trek, a Canyon, az EF, az AG Insurance, a Visma-Lease a Bike és Picnic PostNL indulása került veszélybe. Végül aztán az AG-nek a jelek szerint sikerült megállapodni a szövetséggel, így Urska Zigarték elindultak a versenyen. Nem úgy a tavalyi Tour de France-győztes Kasia Niewiadomával érkező Canyon, vagy éppen a Gaia Reallinivel, Riejanne Markusszal, Niamh Fisher-Blackkel indulni tervező Lidl-Trek, és a többiek, az EF, a Visma és a Picnic sem állt rajthoz.

Az ötök már az időfutam elindulása után kiadtak egy közös közleményt, amelyben leírták: többször elmondták az elmúlt hét során, hogy ők nem szeretnének maguk közül saját maguk kiválasztani egy versenyzőt, ahogy a felelősséget sem akarták vállalni az UCI eszközének működéséért, és kérték, hogy jelöljön ki a szövetség egy versenyzőt és kezelje a saját eszközét.

„Mi és pár másik csapat nem akartuk kijelölni, hogy melyik versenyzőnk viselje a GPS-t. Azt szerettük volna, hogy a UCI nevezze meg a versenyzőt, vagy adjon mindenkinek jeladót. Ahogy az a többi versenyeken is van. A UCI ezek után azt mondta, hogy ha nem nevezzük meg a versenyzőnket, akkor nem állhatunk rajthoz. A UCI közleményében ez helytelenül szerepel, mert ott úgy áll, hogy mi nem akartunk rajthoz állni, de valójában ők akadályozták meg, hogy startolhassunk, ha nem nevezzük meg a kerékpárosunkat, aki a jeladót viseli” – árulta el a versenyt közvetítő Eurosport adásában Szabó Ádám a Canyon helyszínen tartózkodó sportigazgatója.

Röviddel fél kettő előtt – közvetlenül a leendő Tadej Pogacarné, azaz Urska Zigart után – aztán elrajtolt Vas Blanka is, és az ezúttal az SD Worx hagyományos mezében, nem pedig magyar bajnoki trikóban tekerő olimpiai negyedik helyezettünk igazán kihajtotta magát a mindössze 4400 méter hosszú, ám 281 méter szintkülönbséget tartalmazó pályán. A 23 éves magyar bringás előtt haladó Zigart nagyon keményen megnyomta a hajrát, több mint tíz másodpercet adott az addig vezető Erica Magnialdinak. Az időfutamon legutóbb egy éve és két napja, a tavalyi női Tour de France-on szerepelő Vas keményen kihajtotta magát, végül a 26. helyen ért be, ám a mögötte érkezők közül még többen megelőzték, így elsőként például a rögtön utána induló Paula Blasi, aki 17 másodperccel volt gyorsabb Zigartnal, s ezzel megnyerte az etapot. Vas végül a 35. helyig csúszott vissza, 1 perc 22 másodperc hátrányból várja a folytatást.

A női Tour de Romandie vasárnapig tart, szombaton egy komoly hegyi szakasz, vasárnap viszont öt kategorizált emelkedő és kevés sík vár a mezőnyre.

TOUR DE ROMANDIE FEMININ

1. SZAKASZ (Huémoz és Villars-sur-Ollon, egyéni időfutam, 4.4 km)

1. Paula Blasi (spanyol, UAE) 11:17 perc

2. Urska Zigart (szlovén, AG Insurance) 17 másodperc hátrány

3. Juliette Labous (francia, FDJH) 18 mp h.

...35. Vas Blanka (SD Worx) 1:22 perc h.