Izgalmas párharcok várnak ránk az atlétikai országos bajnokságon

Óriási csatára számíthatunk rengeteg versenyszámban a 130. atlétikai országos bajnokságon. A budapesti Nemzeti Atlétikai Központban két napon át olyan klasszisokat láthatunk, mint az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető Halász Bence és az Európa-bajnok négyszázas Molnár Attila. A sprint- és gátfutószámokban óriási meccsek várhatók, ezek közül választottunk ki ötöt.

FÉRFI 100 MÉTER

Mi mással is kezdhetnénk, mint a királyszámmal… Illovszky Dominik és Pap Márk immár edzéstársakként futtathatja meg egymást szombat este. Talán az idén kétszer is 10.25-öt száguldó Illovszky a favorit, de a sérüléseit remélhetőleg tavaly végleg maga mögött hagyó, 2022-ben már századra ugyanennyit tudó Pap megszorongathatja őt. A következő évek meghatározó sprinterei is ők lehetnek.

NŐI 100 MÉTERES GÁTFUTÁS

Egy tipikus „előttem az utódom” párharc. Az Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák Luca tavaly kihagyta az ob-t, és a különböző korosztályos világeseményeken öt érmet gyűjtő Tóth Anna megnyerte a számot. A télen fedett pályán 60 m gáton a 21 éves fiatal már a nála hét évvel rutinosabb riválisát is legyőzte. Vajon a debreceniek klasszisa vissza tudja szerezni a szabadtéri bajnoki címet? Mind a ketten jó formában vannak, kedvező szélviszonyokkal még Kozák 12.69-es országos csúcsa is veszélyben foroghat vasárnap este.

FÉRFI 200 MÉTER

Ritkán látni magyar szinten olyan szoros futamot, mint amilyennek a férfi 200 méter ígérkezik. Nem lesz könnyű dolga Molnár Attilának, ha szeretne duplázni, 20.84-es egyénivel, 21.00-s idei legjobbal várhatja a vasárnapot. A 2025-ös hazai ranglistát a 2005-ös születésű Mészáros Balázs vezeti 20.82-vel. A 400-on a magyar váltóval fedett pályán vb-bronz­érmes Wahl Zoltán 20.93-mal érkezik a Nemzeti Atlétikai Központba. Takács Boglárka öccse, Ábel is meglepetést szerezhet (21.10-es egyéni csúcs), „nevető ötödikként” pedig Bundschu Patrik is beszállhat a meccsbe (21.15-ös egyéni).

NŐI 200 MÉTER

Ritka, hogy egy adott versenyszám szabadtéri és fedett pályás magyar rekordere egymás ellen futhat. A hétvégén ilyen lesz a női 200 méter, amelyben a címvédő Takács Boglárka és a télen bent 23.38-at sprintelő Sulyán Alexa egymást hajszolhatja bele egy újabb csúcsdöntésbe. Mindkettejüknek megvan még a félkörös távon az esélye a tokiói vb-kvalifikációra, ám ehhez vasárnap nagyot kell alakítaniuk. Takács június vége óta 22.65-tel tartja az országos csúcsot.

FÉRFI 400 MÉTERES GÁTFUTÁS

A női rövid gáthoz hasonlóan a férfi hosszú gát legjobbjai is szépen fejlődnek itthon. Három fiatal tehetség csatáját hozhatja a vasárnap délután, közülük a 22 éves Bánóczy Árpád tavaly (49.88), a 21 éves Molnár Csaba másfél hónapja törte át az 50 másodperces álomhatárt (49.89). Hasonlóra készül a 20 éves Takács Gergő is, aki nemrég Szolnokon ettől már csak 28 századra volt.