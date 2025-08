„Szívmelengető volt, hogy Bogi is ott volt a célban és drukkolt nekem” – Takács Ábel berúgta az ajtót az atlétikai ob-n

Nincs is annál jobb, mint amikor a nővéred gratulál neked elsőként, miután pályafutásod első egyéni bajnoki címét nyerted meg a felnőttek között. Ez történt vasárnap este a Nemzeti Atlétikai Központban Takács Ábellel, aki a hihetetlenül fordulatos 200 méteres döntőben győzött óriási hajrával. Az utolsó métereken húzott el Mészáros Balázs, Wahl Zoltán és Bundschu Patrik mellett, hogy 21.04-es egyéni csúccsal elsőként érjen célba.

A fiatal sprinternek nővére, a néhány perccel korábban szintén 200-on címet védő Takács Boglárka is a pálya mellett szurkolt, akivel így közösen tudta átélni az öröm pillanatait.

„Szívmelengető volt, hogy utána Bogi is ott volt a célban, drukkolt nekem és látta a versenyem, felemelő érzés – mondta a 20 éves Takács Ábel a Nemzeti Sportnak. – Csak a legmerészebb álmaimban szerepelt, hogy meglehet az aranyérem. Úgy álltam hozzá, hogy csak csípjem el a dobogót, így, hogy sikerült az első helyen beérnem, a felhők felett járok. Az edzőm, Németh Roland azt mondta, hogy csak magamra figyeljek. A nyolcas pályán, a szélén futottam, ezért a saját ritmusomra tudtam összpontosítani. A kanyar java részére nem is emlékszem, annyira flow-ban futottam. Ez ilyenkor belülről nem tűnik huszonegy másodpercnek, csak tíznek. Amikor Bundschu Patrik elment mellettem, nem pánikoltam, tartottam a törzsemet, továbbra is a saját versenyemre koncentráltam.”

A Budapesti Honvéd SE fiatalja ugyanúgy Németh Roland csoportjában készül, mint országos csúcstartó testvére. Már a diákolimpiákon látszott a tehetsége, de eltökélten csak 2023 nyarán, a férfi 100 méter magyar rekorderénél kezdett el atletizálni. Alig fél évvel később már szép eredményeket ért el a különböző korosztályos bajnokságokon.

„Óriási motiváció nekem a nővérem példája, inspiráló látni, hogy Bogi mit ér el. Bizakodó vagyok, ha neki sikerült ilyen szintre eljutni – és ki tudja, hol van még a vége –, hátha én is elérhetek valami hasonlót” – beszélt a szabadtéren 100-on, 200-on és a 4x100-as váltóval, fedett pályán 60-on magyar csúcstartó nővéréről.

Természetesen a Nemzeti Atlétikai Központban szintén két aranyat nyerő Takács Boglárkát is megkérdeztük az öccséről.

„Az ő eredményének sokkal jobban örülök, mint a sajátoménak. Hatalmas öröm volt látni, ahogyan megszerzi az első felnőtt bajnoki címét, nagyon szép volt, ahonnan feljött és amilyen jól hajrázott. Ez nem kis fegyvertény, mert még fiatal, ráadásul egyéni csúccsal sikerült nyernie. Fejben erős volt a hétvégén, mert a százas döntőben is egy szintén nem gyenge mezőnyben lett bronzérmes. Mivel későn kezdett el atletizálni, még nagyon sok mindenben tud fejlődni. Szép jövő áll előtte, sok lehetősége van erőben és edzettségben is az előrelépésre. Ha szorgalmas és kitartó marad, amit láthattunk a hétvégén is, jó versenyzővé válhat.”

Ahogyan testvére is kiemelte, Ábel a mögöttünk hagyott hétvégén a 200 mellett 100 méteren is élete legjobbját futotta, 10.48 másodperces teljesítményével bronzérmes lett Illovszky Dominik és Pap Márk mögött. Másfél órával később pedig a Honvéd 4x100-as váltójával is győzött, így összesen három medáliával zárta az ob-t.

Takács Ábel mellett szintén három éremmel tért haza Kéri Bianka is, aki előbb szombaton bronzérmes lett 400-on, majd vasárnap a 800 méter megnyerése után a Sportolj Velünk Sportegyesület 4x400-as váltóját is győzelemre vezette. A 31 éves futónak így immár az életkorának megfelelő számú bajnoki címe van (18 szabadtéren, 13 fedett pályán). Szintén kétszer akasztottak aranyérmet Palkovits István nyakába, nála 3000 m akadályon és 5000 méteren nem volt jobb.

MÁTÓ SÁRA SZERINT ITT AZ IDEJE MÉG EGYET ELŐRELÉPNI Fotó: Török Attila Mátó Sára 2019, 2020 és 2024 után ismét megnyerte a 400 méteres gátfutást, amelyben július végén már a második bronzérmét hozhatta haza a nyári egyetemi világjátékokról. A MATE-GEAC versenyzője tavaly nyáron csupán egyetlen helyezéssel maradt le a párizsi olimpiáról. Az idén a vb-vel nem akar hasonlóképpen járni – ezért nagyon szeretne már javítani a római Európa-bajnokságon futott 55.35-ös egyéni csúcsán. Ehhez a Nemzeti Atlétikai Központban is közel járt, csupán egyetlen századra volt az egy évvel ezelőtti eredményétől. „Nagyon stabil ez az 55.36-os, 55.37-es forma, szuper, hogy ilyen magabiztosan tudom, de már nagyon bennem van, hogy jó lenne még egyet előrelépni. Az elejét sikerült jól összerakni, a sebesség, az erő és az állóképesség is megvan. Viszont még ugyanazt a lépésritmust csinálom, mint tavaly, de már sokkal erősebb vagyok hozzá, így kijött néhány technikai pontatlanság az utolsó három gáton. Kemény hét állt mögöttem, ezért most nem éreztem magam százszázalékos formában. Viszont mivel az ob-n sikerült ezt futni, aminek erős pontértéke van, ezért jól fog fizetni a vb-kvalifikációban” – mondta a 24 éves atléta, aki jövő kedden a Gyulai István Memorialon ismét megpróbálhatja áttörni az 55 másodperces határt.