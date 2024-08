Pupp Noémi: A szívünk és az egymás iránti bizalom vitt be minket a célba

„Biztos harmadiknak láttam magunkat, így nagyon nehéz volt az ötperces várakozás a végeredményre. Mutattam is, hogy szerintem két magyar érem született. Amikor kiírták, hogy negyedikek lettünk, nagyon rossz érzés volt! Már belelovaltuk magunkat a bronzérembe, ezek után hihetetlennek tűnt lemaradni róla. Persze, három hónappal ezelőtt aláírtam volna persze az egy érmet és pontszerző helyet. A középfutamban is a hetedik helyről jöttünk fel, úgy tűnik, ez a taktika. A szívünk és az egymás iránti bizalom vitt be minket a célba” – fogalmazott Pupp Noémi, míg társa Fojt Sára elárulta mi volt a különbség a csütörtöki és a pénteki két érme között.

„Most nem álmodtam sajnos éremről, mint csütörtökre virradó éjjel. Nehezen tudtam elaludni. Úgy tudtuk ledolgozni a hátrányt, hogy mindenkinél jobban vágytunk az éremre” – mesélte Fojt.