A síkvízi kajak-kenu vb-n nyolc, a maratoni vb-n kilenc magyar paraversenyő indul

2025.08.12. 19:23
Kiss Péter Pál (Fotó: kajakkenusport.hu)
maratoni kajak-kenu maratoni kajak-kenu világbajnokság kajak-kenu Kiss Péter Pál maratoni kajak-kenu vb
A milánói síkvízi kajak-kenu világbajnokságnak nyolc, a győri maratoni világbajnokságon kilenc paraversenyzővel szerepel majd a magyar válogatott.

Hajdu Botond szövetségi kapitány kijelölése alapján jövő hét szerdától vasárnapig az olaszországi vb-n rajthoz áll Kiss Péter Pál (KL1), Suba Róbert (VL2), Kiss Tibor (KL2), Kiss Erik (KL3) és Dancs Gergő (KL3), illetve Varga Katalin (KL2), Boldizsár Dalma (KL2, VL2) és Molnár Nikoletta (KL3).

A kétszeres paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál 2019 és 2023 között sorozatban négy világbajnoki címet ünnepelhetett, de a tavalyi, szegedi vb-t sérülés miatt kihagyta. A para kajak-kenu eddig csak bemutató szakágként szerepelt a maratoni világbajnokságokon, idén azonban már hivatalos vb-futamokra kerül sor Győrben.

A milánói magyar csapathoz képest annyi lesz a változás, hogy KL3-ban a férfiaknál Dancs Gergő helyett Bencze János, míg a hölgyeknél Mazug Anetta Nikoletta is szerepel névsorban.

 

