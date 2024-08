Két ezüst, egy bronz a pénteki döntők mérlege

Döntők

12.50: női C–2 500 – Kiss Ágnes, Nagy Bianka a 4. helyen végzett

13.10: női K–2 500 – Gazsó Alida, Csipes Tamara a 2., Pupp Noémi, Fojt Sára holtversenyben a 3. helyen végzett

13.20: férfi K–2 500, B-döntő – Kopasz Bálint, Varga Ádám a 7. helyen, összességében a 15. helyen végzett

13.30: férfi K–2 500 – Nádas Bence, Tótka Sándor a 2. helyen végzett

13.40: férfi C–1 1000, B-döntő – Fejes Dániel a 3. lett, összesítésben a 11. helyen zárt

13.50: férfi C–1 1000 Adolf Balázs a 7. lett

Cikkünk folyamatosan frissül!

A hangulat továbbra is kifogástalan a helyszínen, a szél valamelyest mérséklődött. A délutáni programot a női kenu párosok 500 méteres távjának B-döntője indította, amelyet a német egység nyer, s jött is az első magyar érintettségű döntő, Kiss Ágnes és Nagy Bianka részvételével.

A szegedi páros a hatos pályán szerepel. Az olimpiai újonc páros közepes rajtot fogott, a kínaiak és a kanadaiak kiemelkedtek; a mieink pedig 300-zal a vége előtt a hatodik helyről kezdett el megindulni. Az ötödik helyen álltak a lányok fél távnál, s messziről nyitották a hajrát, és 100-zal a vége előtt a negyedikre jöttek elő, és végül csak egy fél beülővel maradtak le a bronzéremről. Ez tőlük nagyszerű eredmény! A kínaiak óriási olimpiai csúccsal nyertek az ukránok előtt, a kanadaiaké lett a bronz.

A női kajakpárosok 500 méterén a B-döntőt a svéd egység nyerte, a spanyol meg két bólyasorral a cél előtt beborult. Ilyet is ritkán látni...

Az A-döntőben két magyar párost is láthatunk, a hetesen a Csipes Tamara, Gazsó Alida, eggyel alatta a Pupp Noémi, Fojt Sára kettős versenyez. Csipesék rajtoltak jobban a két magyar egység közül, de ők sem igazán jól indultak, középen a legendás Lisa Carringtonék 15 méternél már egy beülővel vezetnek. Féltávnál Csipesék a második helyre jöttek fel. Csipesék 150-nel a vége előtt a két némettel együtt haladnak, de 100-zal a vége előtt Paszekék egysége előrébb, 50-nel a cél előtt még a világ végén lévő Puppék is megindulnak és az utolsó két bólyasoron behozzák célfotóra! Sőt, hármas célfotó a két magyar és a német egység között. Carringtonék nyerik, ez biztos. Elemeznek, de Csipesék ezüstérme is biztos, ezt szabad szemmel is jól lehet látni. A kérdés, hogy a Pupp, Fojt, vagy a német egység lesz-e a bronzérmes. A németek ölelkeznek, a mieink szomorkodnak. Csipes Tamara vigasztalja Fojtot és jönnek a németek is vigasztalni, a Paszek, Hake kettősé a bronz. De nem! HOLTVERSENY!!! Két bronzérmes lesz!

Azt mindenki eldöntheti, hogy ez az idegőrlő várakozás a jobb-e vagy, amit tegnap láthattunk, amikor mindenkit kihoznak bronzérmesnek. Tulajdonképpen ez is jó, hozzanak csak ki mindenkit bronzérmesnek!

A férfi K–2 500 B-döntőjében spanyol győzelem születik, Kopasz Bálint és Varga Ádám párosa a hetedik helyen ért célba, így a 15. helyen zárt.

Az A-döntőben viszont a Nádas, Tóth kettős remekül kapja el a rajtot és az elején halad a mezőnynek, 100 méter után a harmadik. A németek vezetnek, az ausztrálokkal csatázunk a második helyért. Fél távnál a harmadik helyen jövünk. Az ausztrálok nagyon beindulnak, de 130-cal a vége előtt átvesszük a második helyet! A németek fél hajóval nyernek! És a végén a mieink tisztán másodikok, itt most nem kell célfotó! Nádas Bence és Tótka Sándor óriási versenyzéssel ezüstérmes!

A nap zárószáma, a férfi C–1 1000 méter. A B-döntőben Fejes Dániellel, aki a rajt után sokáig a hatodik helyen haladt, 500 méternél ötödik volt, s a harmadik negyed kilométeren feljött a harmadik helyre. A hajrában még ráment a kubaira, de őt már nem tudta megelőzni, így a harmadik lett, összességében a 11. helyen végzett.

Az utolsó futam mára, a kenusok királyszáma, az egyes 1000 méter döntője, Adolf Balázssal a nyolcas pályán. Nem kapja el jól a rajtot, s 150 méter után az utolsó helyen jön, de lőtávolban. Adolf a második 250-en felzárkózott a hatodik lengyelre. Az élen féltávnál két hajóval a cseh Martin Fuksa a semleges Petrov és a moldáv Tarnovschi előtt. A 250-nel vége előtt Adolf még mindig a hetedik, a célba a végig vezető Fuksa elsőként ér, a címvédő brazil Quieroz a második, Tarnovschi a harmadik. Adolf végül a német legendát, a szám riói és londoni bajnokát, Sebastian Brendelt megelőzve a hetedik helyen zárt.