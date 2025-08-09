Kiszli Vanda az első magyar érmes a Kínában zajló világjátékokon

Az esemény eredményközlő honlapja szerint a női kajak egyesek rövidtávú küzdelmét a svéd Melina Andersson nyerte meg 15:20.64 perces idővel, mögötte 16 másodperces lemaradással Kiszli Vanda lapátolt a célba másodikként.

A tokiói olimpián bronzérmes karatés, Hárspataki Gábor viszont a csoportküzdelmek során kiesett a 75 kilogrammos súlycsoportban, miután három összecsapásából kettőt elvesztett, és csak az ausztrál riválisát tudta felülmúlni.

„Az első meccs nagyon jól sikerült. A másodikon az egyiptomi jobb volt, a harmadikon viszont sajnos ugyanaz történt, mint 2022-ben az előző világjátékokon az egyesült államokbeli Birminghamben. Olyan pontot kapott az ellenfelem, ami nem volt meg, mert benne volt a kezem mindkét rúgásában, de a másodikat mégis megadták neki, így az első szerzett ponttal nyert. Minimálisan persze rajtam is múlt, mert én kaptam be a pontot, de szerintem a bírókon is, mert ha nem adják meg a pontot, akkor most az elődöntőről beszélgetnénk” – értékelt az M1 aktuális csatorna helyszíni stábjának a 29 éves sportoló, aki saját bevallása szerint most kicsit szomorú, de össze kell szednie magát és rendeznie kell a gondolatait, mert szeretne jobban teljesíteni a világbajnokságon.

Életmentésben férfi 50 méteren Szabó Szebasztián hatodik, Takács Krisztián nyolcadik lett, míg a Balog Gáborral és Nell Olivérrel kiegészülő 4x50 méteres vegyes váltó az ötödik, a 4x25 méteres staféta pedig a hetedik helyen végzett.

Takács úgy nyilatkozott a közmédiának, hogy „brutálisan erős lett a nemzetközi mezőny”, nekik az úszástudásuk dominál, de a többiek ugrásszerűen fejlődtek a technikai dolgokban.

