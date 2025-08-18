Nemzeti Sportrádió

Tükörsimán ment tovább Fucsovics Winston-Salemben

2025.08.18. 21:58
Fucsovics Márton (Fotó: Getty Images)
ATP 250 Winston-Salem Fucsovics Márton
Kiválóan teniszezve lépett túl a francia Hugo Gastonon a winston-salemi kemény pályás ATP 250-es tenisztornán Fucsovics Márton, aki mindkét játszmában csak három megnyert gémet engedélyezett ellenfelének.

Ragyogóan kezdte a Winston-Salemben rendezett ATP 250-es kemény pályás tornát Fucsovics Márton. A magyar teniszező az első fordulóban a világranglistán nála 31 hellyel hátrébb álló Hugo Gastonnal találkozott – ez volt a két játékos első csatája egymás ellen.

Az első játszmában már Gaston első adogatásánál volt három bréklabdája Fucsovicsnak, ám ekkor még meg tudta menteni szervajátékát a rivális. A hatodik gémben már nem könyörült a magyar fiú, s már csak arra kellett figyelnie, hogy hozza a saját adogatásait, ami sikerült is.

A második felvonásban – szintén a hatodik játékban a francia brékelt, de ezzel csak felbosszantotta a rendkívül összeszedetten teniszező Fucsovicsot, aki előbb eltüntette a brékhátrányt, majd a kilencedik gémben ismét elvette ellenfele adogatását, és 6:3, 6:3-ra megnyerte a mérkőzést. A következő fordulóban játékosunkra minden bizonnyal nagyobb feladat vár a 2. kiemelt, a világranglistán a 31. helyen álló holland Tallon Griekspoor személyében.

ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM (800 ezer dollár, kemény pálya)
EGYES, 1. FORDULÓ
Fucsovics Márton–Hugo Gaston (francia) 6:3, 6:3

 

