Tükörsimán ment tovább Fucsovics Winston-Salemben

Ragyogóan kezdte a Winston-Salemben rendezett ATP 250-es kemény pályás tornát Fucsovics Márton. A magyar teniszező az első fordulóban a világranglistán nála 31 hellyel hátrébb álló Hugo Gastonnal találkozott – ez volt a két játékos első csatája egymás ellen.

Az első játszmában már Gaston első adogatásánál volt három bréklabdája Fucsovicsnak, ám ekkor még meg tudta menteni szervajátékát a rivális. A hatodik gémben már nem könyörült a magyar fiú, s már csak arra kellett figyelnie, hogy hozza a saját adogatásait, ami sikerült is.

A második felvonásban – szintén a hatodik játékban a francia brékelt, de ezzel csak felbosszantotta a rendkívül összeszedetten teniszező Fucsovicsot, aki előbb eltüntette a brékhátrányt, majd a kilencedik gémben ismét elvette ellenfele adogatását, és 6:3, 6:3-ra megnyerte a mérkőzést. A következő fordulóban játékosunkra minden bizonnyal nagyobb feladat vár a 2. kiemelt, a világranglistán a 31. helyen álló holland Tallon Griekspoor személyében.

ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM (800 ezer dollár, kemény pálya)

EGYES, 1. FORDULÓ

Fucsovics Márton–Hugo Gaston (francia) 6:3, 6:3