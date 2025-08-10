Sportrádió

Világjátékok: ismét ezüstérmes a maratoni kajakos Kiszli Vanda

2025.08.10. 13:05
Kiszli Vanda újabb ezüstérmet nyert a világjátékokon (Fotó: AFP)
kajak-kenu Világjátékok Kiszli Vanda
A maratoni kajakos Kiszli Vanda 21 kilométeren is ezüstérmet nyert a kínai Csengtuban zajló világjátékokon.

 

A magyar szövetség közösségi oldala szerint az Atomerőmű SE sportolójának nemcsak az ellenfelekkel és a hosszú távval, hanem a 30 fokos hőséggel, az esővel, a széllel és a magas páratartalommal is meg kellett küzdenie.

A sportág örökös bajnokánál csak a svéd Melina Andersson bizonyult jobbnak, ahogyan szombaton 3.5 kilométeren is. Ezúttal Kiszli 1:49:54.75 óra alatt ért célba, 1:50 perccel Andersson után.

A 12. világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege két arany-, öt ezüst- és három bronzérem.

 

