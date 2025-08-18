Nem sikerült befektetőt találni, csődbe ment a patinás francia klub

A helyi sporttal kapcsolatban jól értesült korzikai hírportál szerint a piros-fehér klub így már a legjobb esetben is csak amatőr szinten folytatja tevékenységét. Az élvonalban legutóbb a 2022–2023-as évadban szereplő Ajaccio ugyan a 12. helyen zárta a másodosztály legutóbbi idényét, de a francia profi futballklubok pénzügyeit ellenőrző hatóság (DNCG) a klub adósságai miatt a kizárás mellett döntött. A harmadosztályú szerepléshez a klub vezetőinek találniuk kellett volna egy befektetőt, aki rendezte volna az Ajaccio 13 millió euróra rúgó adósságait, de erre nem került sor, így a francia szövetség (FFF) vonatkozó bizottsága kizárta a „medvéket” az országos bajnokságokból.

A döntés értelmében az Ajaccio a hatodik vonalnak megfelelő Régional 1-ben indulhatna, de ezt még meg lehet akadályozni, ha a klub képes felmutatni egy több százezer eurós költségvetést, s csütörtökig benyújtja fellebbezését a szövetség határozata ellen. A cél elérése érdekében a szurkolók vasárnap gyűjtésbe kezdtek – ha a kezdeményezés sikerrel járt, akkor kedvenceik elindulhatnának az ötödik vonalnak megfelelő National 3-ban, amelyet még országos szinten szervez a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF).