Magabiztosan hangoltak kajak ketteseink a milánói vb-re



Az esélyesek hozták a kötelezőt. Talán így lehetne összefoglalni a szolnoki országos bajnokságot, ahol a második napon is többnyire az esélyesek állhattak fel a dobogó legfelső fokára. Az 500 méteres számokban Kiss Blanka és Lucz Anna párosa közel négy másodperccel előzte meg a mezőnyt, az újpesti duó teljesítménye biztató a hónap végi, milánói világbajnokság szempontjából.

„Szerintem az időszakhoz képest jól állunk. Nagyjából két hét van még a világbajnoki döntőig, ezt maximálisan igyekszünk kihasználni, hogy minél jobb állapotban legyünk Milánóban – mondta Lucz. – Szeretem a kétszáz egyest is, örültem volna, ha tudok menni, de talán így még jobban tudok koncentrálni a párosra, ezt mindenképpen pozitívumként fogom fel.”

Kurucz Levente és Nádas Bence hivatalosan nem nyerhetett, mivel a magyar bajnokságon kajak párosban nem lehetséges a versenyegyesülés, de ez nem gátolta meg őket, hogy versenyen kívül az első helyen érjenek célba. K–4 500 méteren sem történt meglepetés, Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor négyese megnyerte a számot. Ellenben szoros csatát láthattak a nézők férfi K–1 500 méteren, Szántói-Szabó Tamás és Hidvégi Hunor párharcából az előbbi került ki nyertesen.

A kétnapos viadalon kiemelkedett a mezőnyből Bragato Giada és Kisbán Zsófia, a két kenus párosban is nyert, valamint az 5000 méteres számig harcban álltak a legeredményesebb versenyző címért. Ez végül Giadát illette meg, aki öt arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzéremmel zárt. Uhrin Dávid pedig a legaktívabb versenyző volt Szolnokon, a kenus összesen 12 számban állt rajthoz, három arany, négy ezüst és három bronz került a nyakába.

KAJAK-KENU

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZOLNOK, 2. NAP

Férfiak. 500 m. K–1. Országos bajnok: Szántói Szabó Tamás (Vasas SC-ARC-S Group) 1:40.247, 2. Hidvégi Hunor Tamás (Kovács Katalin Akadémia) 1:40.487, 3. Gazdag Marcell Zsolt (KKA) 1:41.365. K–2. Ob: Béke Kornél, Mircse Zoltán Iván (MTK) 1:31.611, 2. Kollek Bálint, Kozma Barnabás (KKA) 1:33.826, 3. Aradi Álmos Balázs, Mitring Olivér Gábor (Patent Győr) 1:34.138. K–4. Ob: Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor Ákos (1., 4.: MTK, 2.: KKA, 3.: MVM Szegedi Vízisport SE) 1:19.679, 2. Samu Péter, Avar Tamás, Szabó Vilmos, Keller Gergő Zoltán (1., 2., 3.: Központi Sport- és Ifjúsági SE, 4.: Szeged) 1:21.704, 3. Kövesdi Patrik, Birkás Balázs, Lászlófalvi Dominik, Szántói Szabó Tamás (Vasas SC) 1:22.373. C–1. Ob: Uhrin Dávid (Merkapt-Mekler László SE) 1:51.177, 2. Hodován Dávid (Atomerőmű SE) 1:51.236, 3. Molnár Csanád (Szeged) 1:53.046. C–2. Ob: Molnár Csanád, Gyányi Milán (Szeged) 1:42.751, 2. Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász (UTE), 3. Lugosi Gergely István, Uhrin Dávid (Merkapt-Mekler) 1:45.201. C–4. Ob: Pátfalvi Viktor Gyula, Hodován Dávid, Szimilkó Kolos, Besenyei Ádám (1., 2., 4.: ASE, 3.: KKA) 1:38.769, 2. Szalai Benjámin, Lugosi Gergely István, Macz Benedek, Uhrin Dávid (1.: Bereki Bárkás Egylet, 2., 3., 4.: Merkapt-Mekler) 1:39.200, 3. Kurczina Máté, Péter Zsolt Zsombor, Hancz Illés, Rumi Gergő (Győr) 1:39.264. 5000 m. K–1. Ob: Péli Zalán (Hármaspálya Sportegyesület) 20:35.670, 2. Sellyei Csanád (Váci Kajak-Kenu SE) 20:36.707, 3. Kékesi Árpád (Vác) 20:45.655. C–1. Ob: Uhrin Dávid (Merkapt-Mekler) 23:21.693, 2. Lugosi Gergely István (Merkapt-Mekler) 23:23.543, 3. Laczó Dániel (SZVTSZ Vízisport Szakosztály) 23:45.943

Nők. 500 m. K–1. Ob: Rendessy Eszter Júlia (UTE) 1:51.060, 2. Mészáros Anna (UTE) 1:53.490, 3. Szegedi Angelina Judit (Ferencvárosi Torna Club) 1:53.983. K–2. Ob: Kiss Blanka, Lucz Anna (UTE) 1:42.005, 2. Jeszkel Panna, Pető Hanna (KKA) 1:45.994, 3. Rugonfalvi-Kiss Janka, Acélos Hanna Glória (KKA) 1:46.749. K–4. Ob: Pólai Petra, Jeszkel Panna, Dráviczki Dóra, Pető Hanna (KKA) 1:37.565, 2. Kiskó Réka, Debreczeni Lora Szkarlett, Magyar Emma Lili, Mészáros Anna (1., 2.: KSI, 3., 4.: UTE) 1:39.405, 3. Bauer Zita, Bársony Ottilia Eszter (1., 2., 3.: Lágymányosi Spari Vízisport, 4.: UTE) 1:40.531. C–1. Ob: Bragato Giada (Tiszaújvárosi KKSE) 2:06.800, 2. Kisbán Zsófia (Lágymányos) 2:09.028, 3. Horányi Dóra (UTE) 2:09.373. C–2. Ob: Bragato Giada, Kisbán Zsófia (Tiszaújváros, Lágymányos) 2:01.291, 2. Szente Johanna, Takács Rebeka (Merkapt-Mekler) 2:12.267, 3. Viski Anna, Balázs Panna Lili (Szabó Attila Kenu Akadémia, Csepel) 2:12.997. 5000 m. K–1. Ob: Reisz Janka (UTE) 23:22.211, 2. Galbavy Zsuzsanna (UTE) 23:31.901, 3. Magyar Emma Lili (UTE) 23:58.220. C–1. Ob: Bragato Giada (Tiszaújváros) 25:25.196, 2. Kisbán Zsófia (Lágymányos) 25:28.143, 3. Zagyvai Borbála (Váci Karakán) 27:48.405. Mix. 500 m. K–2. Ob: Biben Karina Klaudia, Keller Gergő Zoltán (Szeged) 1:37.793, 2. Debreczeni Lora Szkarlett, Szabó Vilmos (KSI) 1:39.435, 3. Bauer Zita, Nádasdi Bendegúz Csaba (Lágymányos) 1:41.487. C–2. Ob: Horányi Dóra, Mészáros Milán (UTE) 1.50.192, 2. Szakra Krisztián, Paragi Petra Laura (Szeged) 1:52.697, 3. Molnár Csepke, Gyányi Levente (Szeged) 2:00.050. C–4. Ob: Molnár Csepke, Rumi Gergő, Molnár Csanád, Kis-Batka Iringó Júlia (1., 3., 4.: Szeged, 2.: Győr) 1:42.122, 2. Zagyvai Borbála, Bernáth Iringó Virág, Lugosi Gergely István, Uhrin Dávid (1.: Váci Karakán, 2., 3., 4.: Merkapt-Mekler) 1:44.349, 3. Ludányi Tamás, Dárdai Zoárd, Kisbán Zsófia, Bragato Giada (1., 2., 3.: Lágymányos, 4.: Tiszaújváros) 1:46.864