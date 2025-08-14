Kajak-kenu: 78 magyar versenyző indul az ORV-n

Létszámát tekintve az év legnagyobb küldöttségével vesznek részt kajak-kenusaink a szeptemberi Olimpiai Reménységek Versenyén – számol be a hazai szövetségi portál.

A ORV-n rendszerint három korosztályban – U15-ben, U16-ban és U17-ben – zajlanak a küzdelmek, nem lesz ez másképp a csehországi Racicében sem, ahol 78 ígéretünk mutatja meg magát szeptember 18. és 21. között.

A nagy múltú regattának egy évvel ezelőtt Szeged adott otthont,

az akkori magyar csapat 14 arany-, 15 ezüst- és 10 bronzéremmel nyerte meg az éremtáblázatot.

Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány, valamint Oláh Tamás utánpótlás kenu szakági edző a sukorói Magyar-kupa-döntő, illetve a szegedi serdülő, ifjúsági és U23-as magyar bajnokság eredményei alapján állította össze a mostani keretet. A két szakvezető a felkészülési programban foglaltak szerint, csak azon versenyzők közül válogathatott, akik ebben az évben maximum egy nemzetközi versenyen (a gyorsasági és a maraton is beleszámít) kerültek csapatba. Szintén a felkészülési program mondja ki, hogy az ORV-n egy versenyző maximum három számban állhat rajthoz. Versenyszámonként két magyar egység indítható.

Ami a névsort illeti, több ismerőst is felfedezhetünk. Ott lesz például Racicében az ifjúsági világbajnoki ezüstérmes Leskó Vivien és Péter Zsolt Zsombor, valamint az egyaránt bronzérmes Poszpischil Luca és Hamar Léna is. Szintén csapattag az ifjúsági Európa-bajnok és még csak 15 éves Gazdag Lili, illetve a Pitestiben a mix kenu négyessel második Molnár Ádám István és Molnár Lukács Ivo. Kiemelendő még Bebők Lara, aki tavaly Szegeden kajak egyes ötszáz és ezer méteren is győzött az U15-ös korosztályban.

A magyar ORV-csapat névsora ITT érhető el.

(Kiemelt képünkön: Gazdag Lili Forrás: Kovács Katalin NKKA)