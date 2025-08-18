US Open: sikerrel vették a magyar hölgyek az első selejtezőkört

Harmincöt perc kellett ahhoz Gálfi Dalmának, hogy megnyerje első játszmáját a US Open selejtezőjének első fordulójában. A kvalifikációban 4. helyen kiemelt magyar hölgy rögtön az első fogadójátékában brékelte a szabadkártyás Akasha Urhobót, majd 5:2-nél ismét elvette az amerikai adogatását, s behúzta a szettet. A második játszma valamivel problémásabb volt, a hazaiak versenyzője ugyanis Gálfi 5:3-as vezetésénél eltüntette a magyar teniszezőnő brékelőnyét, de egyből el is veszítette a saját szervagémjét, így játékosunk 1 óra 12 perc alatt 6:2, 6:4-re megnyerte a mérkőzést. Gálfi a második körben egy másik amerikaival, a WTA-listán 302. pozíciót elfoglaló Fiona Crawley-val játszik.

Elvileg nem jelenthetett különösebb nehézséget Udvardy Pannának sem az argentin Paula Ormaechea legyőzése, tekintve, hogy a kvalifikáció 29. kiemeltjeként induló magyar hölgyet több mint 1000 hellyel előrébb jegyezték ellenfelénél a világranglistán, igaz, a dél-amerikai teniszező tizenkét évvel ezelőtt az 59. volt a WTA rangsorában. Az első szettben Udvardy kettős brékelőnnyel már 5:1-re is vezetett, ám épp akkor bukta el a szerváját, amikor a játszmáért adogatott. Ez annyira megzavarta, hogy elvesztette a következő adogatójátékát is, ám azonnal össze is kapta magát, Ormaechea szervájánál első brék-, illetve szettlabdáját értékesítve megnyerte az első etapot. A lendület aztán a második felvonásban is kitartott, olyannyira, hogy Udvardy itt már mindössze egy fogadójátékot veszített, és a papírformát fényesen igazolva 6:4, 6:1-gyel lépett a következő fordulóba, ahol ellenfele a világranglistán 210. francia Manon Leonard lesz.

US OPEN, NEW YORK (90 millió dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

Gálfi Dalma (4.)–Akasha Urhobo (amerikai) 6:2, 6:4

Udvardy Panna (29.)–Paula Ormaechea (argentin) 6:4, 6:1