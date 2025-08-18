BL-selejtező: idegenben is támadni akar a Qarabag vezetőedzője

„Olvastam Robbie Keane gondolatait, miszerint azt tartja a továbbjutás kulcsának, hogy csapata ne kapjon gólt. Ez persze nálunk is fontos, mert a győzelmet könnyebb elérni, ha megóvjuk a kapunkat, de nálunk az az elsődleges, hogy minél több gólt szerezzünk. Mi azt szeretjük, ha minél eredményesebbek lehetünk, és támadásban vagyunk” – mondta az MTI érdeklődésére az azeri edző.

A Qarabagot 2008 óta irányító tréner kifejtette, kifejezetten szimpatikus számára a magyar bajnok, ezért nagyon örülnek, hogy itt lehetnek Budapesten és a „gyönyörű Groupama Arénában” játszhatnak. Hozzátette, mindkét klub a BL főtáblájára vágyik, így rendkívül érdekes és izgalmas párharcra van kilátás.

„A futball folyamatosan fejlődik, ennek megfelelően sok változás volt mindkét csapatnál. Kedden szeretnénk a saját játékunkat ráerőltetni az ellenfélre, és a győzelemért harcolni. A Ferencváros más szisztémában játszik, mint három éve, ügyes és gyors játékosok alkotják, intenzív futball jellemzi, ami kevésbé fekszik az együttesemnek. Nekünk az a célunk, hogy megtartsuk a labdát, így kell megakadályoznunk az FTC kibontakozását” – fogalmazta meg várakozásait az 53 éves Gurbanov, aki elárulta, nem faggatta a magyar bajnok korábbi játékosait, a brazil Kady Borgest és a marokkói Samy Mmaeét, mert nem tartja etikusnak ezt a módszert, ugyanis nem akarja a futballistákat kényelmetlen helyzetbe hozni.

A francia csapatkapitány, Abdellah Zoubir úgy vélekedett, kemény meccs lesz egy nehéz ellenfél ellen, de felkészültek a párharc két összecsapására.

„Ismerjük a Ferencvárost, hiszen korábban a Bajnokok Ligája selejtezőjében már játszottunk ellene. Tudjuk, hogy nagyon erős a magyar csapat. Úgy érzem, jól felkészültünk az összecsapásra, izgatottan várjuk a kezdő sípszót. Szoros mérkőzésre számítunk, amelyen az a legfontosabb, hogy jó eredménnyel térjünk haza, és bizakodva készülhessünk a jövő heti visszavágóra” – mondta Zoubir.

A keddi első felvonás 21 órakor kezdődik, a visszavágót jövő szerdán rendezik. A párharc győztese a BL alapszakaszában szerepelhet, míg a vesztes az Európa-ligában vigasztalódhat.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS

Kedd, 21.00: Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) (Tv: RTL)