Nemzeti Sportrádió

BL-selejtező: idegenben is támadni akar a Qarabag vezetőedzője

Vágólapra másolva!
2025.08.18. 20:03
null
Gurban Gurbanov (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Qarabag Gurban Gurbanov Ferencváros
Gurban Gurbanov vezetőedző leginkább azt tartja fontosnak, hogy gólt, gólokat szerezzen a Qarabag kedden, a Ferencváros ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörének első felvonásán.

 „Olvastam Robbie Keane gondolatait, miszerint azt tartja a továbbjutás kulcsának, hogy csapata ne kapjon gólt. Ez persze nálunk is fontos, mert a győzelmet könnyebb elérni, ha megóvjuk a kapunkat, de nálunk az az elsődleges, hogy minél több gólt szerezzünk. Mi azt szeretjük, ha minél eredményesebbek lehetünk, és támadásban vagyunk” – mondta az MTI érdeklődésére az azeri edző.

A Qarabagot 2008 óta irányító tréner kifejtette, kifejezetten szimpatikus számára a magyar bajnok, ezért nagyon örülnek, hogy itt lehetnek Budapesten és a „gyönyörű Groupama Arénában” játszhatnak. Hozzátette, mindkét klub a BL főtáblájára vágyik, így rendkívül érdekes és izgalmas párharcra van kilátás.

„A futball folyamatosan fejlődik, ennek megfelelően sok változás volt mindkét csapatnál. Kedden szeretnénk a saját játékunkat ráerőltetni az ellenfélre, és a győzelemért harcolni. A Ferencváros más szisztémában játszik, mint három éve, ügyes és gyors játékosok alkotják, intenzív futball jellemzi, ami kevésbé fekszik az együttesemnek. Nekünk az a célunk, hogy megtartsuk a labdát, így kell megakadályoznunk az FTC kibontakozását” – fogalmazta meg várakozásait az 53 éves Gurbanov, aki elárulta, nem faggatta a magyar bajnok korábbi játékosait, a brazil Kady Borgest és a marokkói Samy Mmaeét, mert nem tartja etikusnak ezt a módszert, ugyanis nem akarja a futballistákat kényelmetlen helyzetbe hozni.

A francia csapatkapitány, Abdellah Zoubir úgy vélekedett, kemény meccs lesz egy nehéz ellenfél ellen, de felkészültek a párharc két összecsapására.

„Ismerjük a Ferencvárost, hiszen korábban a Bajnokok Ligája selejtezőjében már játszottunk ellene. Tudjuk, hogy nagyon erős a magyar csapat. Úgy érzem, jól felkészültünk az összecsapásra, izgatottan várjuk a kezdő sípszót. Szoros mérkőzésre számítunk, amelyen az a legfontosabb, hogy jó eredménnyel térjünk haza, és bizakodva készülhessünk a jövő heti visszavágóra” – mondta Zoubir.

A keddi első felvonás 21 órakor kezdődik, a visszavágót jövő szerdán rendezik. A párharc győztese a BL alapszakaszában szerepelhet, míg a vesztes az Európa-ligában vigasztalódhat.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS
Kedd, 21.00: Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) (Tv: RTL) 

 

Bajnokok Ligája Qarabag Gurban Gurbanov Ferencváros
Legfrissebb hírek

Átigazolások: légiósok távoztak – Raul Gustavótól, Pozeg Vancastól és Sanicanintól is elbúcsúzott a klubjuk

Labdarúgó NB I
3 órája

Robbie Keane szerint kulcsfontosságú, hogy ne kapjon gólt a Ferencváros

Bajnokok Ligája
6 órája

Traoré aláírt Törökországban, de még nem játszhat – sajtóhír

Labdarúgó NB I
8 órája

Kady Borges: Csak azért, mert egyszer legyőztük a Ferencvárost, nem jelenti azt, hogy újra továbbjutunk

Bajnokok Ligája
10 órája

Az európai Szuperkupa-mérkőzés játékvezetője fújja a sípot a Ferencváros–Qarabagon

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:21

Szappanos Péter: Volt minden, mint a búcsúban

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:18

Robbie Keane a Puskás Akadémiától elszenvedett vereségről: Negyedóra után 3–0-ra kellett volna vezetnünk

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:49

Lukács Dániel: Reggel elképzeltem, hogy gólt rúgok a Fradinak

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:40
Ezek is érdekelhetik